ما هو تطبيق ثريدز Threads؟

عزام حافظ

تسابق رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، للاشتراك في تطبيق “ثريدز” (Threads) الجديد الذي ينافس فيه مالك شركة ميتا العملاقة مارك زوكنيبرزغ تطبيق تويتر الشهير.

وتطبيق “ثريدز” يعتمد على المنشورات النصية القصيرة وهو مرتبط بمنصَّة إنستغرام، إذ يمكن لمستخدميه الدخول مباشرة بتسجيل حساباتهم ومتابعة الحسابات نفسها التي يتابعونها عبر المنصة.

الإطلاق السريع والإقبال الواسع على تطبيق “ثريدز” (Threads) الجديد، يتزامن مع استياء مستخدمي تويتر من السقف المؤقت الذي وضعته المنصة لعدد التغريدات المسموح لكل مستخدم بقراءتها، وقد وصف متفاعلون عبر المنصَّات التطبيق الجديد بأنه “قاتِل تويتر”.

وغرَّد الإعلامي الأمريكي راين ياماموتو ساخرًا “هل هذا هو النزال الذي كنا ننتظره بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ داخل قفص؟”.

تطبيق “ثريدز” (Threads) يرتكز في انطلاقه على قاعدة المستخدمين الخاصة بإنستغرام التي تتخطَّى ملياري حساب، وهو ما يجنبه تحدّي البدء من الصفر.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرَّب، أن مخاوف تنظيمية ترجئ إطلاق التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخضع ميتا لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يفرض قواعد مشدَّدة على شركات الإنترنت الكبرى.

وأشارت إلى أن إحدى هذه القواعد تقيّد نقل البيانات الشخصية بين المنتجات المختلفة، كما سيكون عليه الحال بين إنستغرام وثريدز، وسبق أن ضُبط زوكربيرغ من قِبل الهيئات الناظمة الأوربية وهو يقوم بذلك عندما اشترى واتساب.

وقالت إنه من الواضح أن زوكربيرغ يستغل تخبط تويتر في ظل إدارة مالكه الجديد لإطلاق هذا المنتج المنافس الذي تأمل ميتا أن يصبح قناة التواصل المفضلة لدى المشاهير والشركات والسياسيين.

ويمكن متابعة منصة عبر تطبيق “ثريدز” (Threads) من خلال النقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين