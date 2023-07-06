آخرها أمام "البايرن".. أكبر هزائم برشلونة بتاريخ دوري أبطال أوروبا

غزة/ محمد زقوت

شهد التاريخ أكبر هزائم نادي برشلونة الإسباني في دور ثمن دوري أبطال أوروبا 2019-2020 أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني في المباراة التي انتهت بـ 8 أهداف مقابل 2.

ولكن سبق أن تجرّع برشلونة هزائم كبيرة في هذه المسابقة العريقة والكبيرة، بالرغم من تألُّق وهيمنة نادي برشلونة وتتويجه بالعديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة.

فبلغت عدد مرات تتويج نادي برشلونة بمسابقة دوري أبطال أوروبا 5 مرات خلال أعوام: (1991/1992-2005/2006-2008/2009-2010/2011-2014/2015)، في حين بلغت أكبر خسائر برشلونة في هذه المسابقة 3 في تاريخه.

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ويستعرض لكم موقع " " قائمة أهم أكبر هزائم نادي برشلونة التاريخية في دوري أبطال أوروبا، كالآتي:

1- برشلونة – بايرن ميونيخ (ربع نهائي موسم 2019-20)

تُعدُّ هزيمة نادي برشلونة على ملعبه أمام نادي بايرن ميونيخ في موسم 2019-2020 الخسارة الأكبر في تاريخ مشاركة الفريق في مسابقة دوري الأبطال منذ نشأته.

ونجح البايرن في هذه المباراة والتي أُقيمت على أرض ملعب النور في لشبونة البرتغالية في إنهاء الشوط الأول بنتيجة 4 أهداف للبايرن وهدف للبارسا، مما سبّب بانهيار فريق البلوغرانا ونجاح الفريق البافاري في نهاية المباراة بمضاعفة نتيجة الشوط الأول لتصبح 8-2.

ونجح الفريق الألماني في النهاية بحصد لقب دوري الأبطال لموسم 2019-2020 على حساب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 1-0.

2- ليفربول - برشلونة (نصف نهائي موسم 2018-2019)

تفوّق فريق برشلونة الإسباني في ملعبه على نادي ليفربول الإنجليزي في مباراة الذهاب في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-0.

وبالرغم من ذلك إلا أنّ الخسارة التي تَعرّض لها برشلونة في مباراة الإياب كانت مُفاجِئة وغريبة، مما تَسبّب بضياع فرصة الوصول إلى المباراة النهائية.

فقد شهد ملعب أنفيلد انتفاضة كبيرة، ليُسجّل على إثرها أوريجي في الدقيقة السابعة أول أهداف ريمونتادا ليفربول في شباك برشلونة وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

ويعود ليفربول مع بداية الشوط الثاني بتسجيل الهدفين الثاني والثالث خلال دقيقتين، ويُنهي أوريجي بإضافة الهدف الرابع من ركنية خادعة في الدقيقة 79، جعلت الفريق الكتالوني في حالة ذهول واستغراب من هذه الخسارة المُفاجِئة والتي تُعدُّ من أكبر وأسوأ هزائم برشلونة التاريخية.

وتُعدُّ ثاني ريمونتادا ضدّ برشلونة تتسبّب بخروج الفريق للمرة الثانية على التوالي من المسابقة القارية، وينجح فريق ليفربول في النهاية بحصد لقب دوري الأبطال لموسم 2018-2019 على حساب نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0.

3- روما - برشلونة (ربع نهائي موسم 2017-2018)

ريمونتادا مفاجِئة وغريبة تُخرج برشلونة من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018، على يد نادي روما الإيطالي.

بعد فوز برشلونة بنتيجة مباراة الذهاب بـ4 أهداف مقابل 1، على أرض ملعب الكامب نو، وفي مباراة الإياب والتي جاءت على ملعب الأوليمبيكو، فاجأَ روما الجميع بهزيمة برشلونة بنتيجة ثقيلة ومحققًا فوزًا تاريخيًّا بـ 3 أهداف دون رد، مخرجًا بذلك برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ريمونتادا تاريخية في موسم 2017-2018.

4- باريس سان جيرمان – برشلونة (دور الـ 16 موسم 2016-2017)

فوز كبير سجله نادي باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب على حساب نادي برشلونة في دور المجموعات دوري الأبطال موسم 2016-2017.

مُسجّلًا أهداف المباراة كلًّا من أنخيل دي ماريا، وجوليان دراكسلر ويعود دي ماريا ويُسجّل الثالث، ويختتم إدينسون كافاني الهدف الرابع، مدونًا بذلك هزيمة كبيرة في سجل نادي برشلونة القاري بـ 4 أهداف دون رد.

5- برشلونة – دينامو كييف (دور مجموعات موسم 1997-1998)

في دور المجموعات من موسم 1997-1998، خسر نادي برشلونة بنتيجة كبيرة أمام فريق دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 4 أهداف دون رد.

وشهدت المباراة تألُّق اللاعب الأوكراني أندريه شفشينكو بتسجيل هاتريك في الشوط الأول ويختتم اللاعب سيرغي ريبروف الهدف الرابع لفريقه، وتصدُّرهم المجموعة الثالثة في المسابقة.

والتي شهدت أيضًا خروج برشلونة من هذا الدور لأول مرة منذ مشاركته في هذه البطولة العريقة، بخسارته في مباراة الذهاب أمام نيوكاسل، وذهابًا وإيابًا أمام الفريق الأوكراني.

6- ميلان - برشلونة (نهائي موسم 1993-1994)

في المباراة النهائية والتي جمعت نادي برشلونة الإسباني بنادي ميلان الإيطالي على ملعب أثينا الأولمبي والتي كانت تشير إلى فوز سهل لبرشلونة في هذه المباراة.

إلا أنّ ميلان فاجأ الجميع وبالأخص نادي برشلونة بهزيمة كبيرة وإضاعة فرصة التتويج باللقب الثاني في مسيرته.

جاءت أهداف المباراة من خلال تسجيل ميلان هدفين (2) في الشوط الأول بفضل الهجمات المرتدة عن طريق اللاعب ماسارو ويعود بالشوط الثاني ويُضاعف النتيجة لتصبح 4 أهداف عن طريق سافيتشيفيتش ودوسامبي.

متسببًا بفقدان البارسا فرصة التتويج باللقب الثاني ويُتوّج ميلان ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 1993-1994، تدوين خسارة كبيرة بـ 4 أهداف دون رد.

المصدر / فلسطين أون لاين