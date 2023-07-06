قاسم: الاحتلال مستمرٌ في استخفافه بمنظومة القيم الإنسانية والأممية

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، دولة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في استخفافها بمنظومة القيم الإنسانية والأممية، وآخرها مصادقته الأوّلية على تشريع يُجيز اعتقال ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً، وحرمانهم كذلك من أية حقوق تراعي سنهم واحتياجاتهم، في انتهاك صارخ جديد لحقوق الأطفال ولكافة المواثيق الداعية لحمايتهم.

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وأكد قاسم في تصريح له، اليوم الخميس، أن دولة الاحتلال المارقة لا تكتفي بجريمة انتهاك حقوق الأطفال عبر الاعتقال التعسفي بل يلجأ الى التنكيل بهم وإرهابهم وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم ما يستدعي إدانة وتحرّك دولي ضد الاحتلال وممارساته الفاشية غير المعهودة.

المصدر / فلسطين أون لاين