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خاص أبو مذكور: استئناف رحلات العمرة من غزة في هذا التاريخ

06 يوليو 2023 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
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رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة عوض أبو مذكور - أرشيف
غزة/ محمد أبو شحمة:

أفاد رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة عوض أبو مذكور، باستئناف رحلات العمرة من القطاع، خلال أغسطس/ آب القادم.

وذكر أبو مذكور في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن أولى رحلات العمرة ستنطلق من غزة الشهر القادم، وذلك بعد إعلان السعودية إصدار التأشيرات الإلكترونية "بشكل مبكر".

وبيّن أن الشركات ستستقبل الراغبين في رحلات العمرة للموسم القادم، خلال الأيام القادمة وتحديدًا بعد عودة حجاج غزة من السعودية.

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وتوقفت رحلات العمرة من غزة، هذا العام، نهاية شهر رمضان (يونيو)، استعدادًا لموسم الحج الذي انتهى الأسبوع الماضي، فيما من المقرر أن تصل قوافل حجاج غزة، الأربعاء القادم. 

وبحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فإنها ستصدر التأشيرات الإلكترونية للعمرة ذلك ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة.

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