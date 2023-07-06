"الصحة": الاحتلال يعرقل توريد الأجهزة الطبية والتشخيصية لمرضى غزة

غزة/ جمال غيث:

أكدت وزارة الصحة بغزة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة توريد الأجهزة الطبية التشخيصية لمرضى القطاع، ومنع إدخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة المتعطلة في مرافق الوزارة، في محاولة منها لإرباك المنظومة الصحية وإيقاف تطورها.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد م. بسام الحمادين أن سلطات الاحتلال تعرقل منذ نحو عامين إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية وقطع الغيار اللازمة لصيانتها، ما من شأنه مفاقمة معاناة المرضى، وتأخير تشخيصهم طبيًّا.

وأضاف الحمادين، في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن المرضى يضطرون إلى التنقل بين المستشفيات بسبب عدم توفر الأجهزة التشخيصية في بعضها، ما يزيد من آلامهم عدا عن تكبيدهم تكلفة التنقل في ضوء تردي أوضاعهم الاقتصادية.

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وأكد أهمية توفير أجهزة الأشعة التشخيصية في مستشفيات القطاع، لتسهيل تشخيص المرضى والتخفيف عن معاناتهم، معتبرًا أن الهدف من وراء عرقلة الاحتلال إدخال الأجهزة زيادة معاناة المرضى، ضمن سياساته الرامية لتشديد الحصار على القطاع.

ودعا وكيل الوزارة المساعد المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على سلطات الاحتلال، لإجبارها على إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية، وقطع غيار المتعطلة منها، لإنقاذ المرضى من مقصلة الاحتلال والحصار بتوفير احتياجاتهم العلاجية كاملة.