8 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 8 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1919 الصهاينة يهاجمون محطة الحافلات في القدس ويقتلون 4 فلسطينيين ويصيبون 27 آخرين.

الصهاينة يهاجمون محطة الحافلات في القدس ويقتلون 4 فلسطينيين ويصيبون 27 آخرين. 1972 اغتيال المناضل الفلسطيني غسان كنفاني على يد (موساد) الإسرائيلي في بيروت.

اغتيال المناضل الفلسطيني غسان كنفاني على يد (موساد) الإسرائيلي في بيروت. 1990 منتخب ألمانيا لكرة القدم يحرز لقبه الثالث في تاريخه في بطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بهدف للا شيء في النسخة الرابعة عشر لبطولة كأس العالم المقامة في إيطاليا.

منتخب ألمانيا لكرة القدم يحرز لقبه الثالث في تاريخه في بطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بهدف للا شيء في النسخة الرابعة عشر لبطولة كأس العالم المقامة في إيطاليا. 1993 القسام يقتل ضابطاً صهيونيًا برتبة كولونيل قرب مغتصبة "تقوع" القريبة من بيت لحم.

القسام يقتل ضابطاً صهيونيًا برتبة كولونيل قرب مغتصبة "تقوع" القريبة من بيت لحم. 1999 إعدام آلان لي ديفيس بالكرسي الكهربائي، وكان ذلك آخر مرة تجرى فيها عملية الإعدام بالكرسي الكهربائي بولاية فلوريدا.

إعدام آلان لي ديفيس بالكرسي الكهربائي، وكان ذلك آخر مرة تجرى فيها عملية الإعدام بالكرسي الكهربائي بولاية فلوريدا. 2003 الاحتلال يقرر السماح لليهود والسياح الأجانب بالدخول إلى ساحات المسـجد الأقصى.

الاحتلال يقرر السماح لليهود والسياح الأجانب بالدخول إلى ساحات المسـجد الأقصى. 2008 حكومة الاحتلال توقع رسميًا اتفاق صفقة التبادل مع حزب الله اللبناني.

حكومة الاحتلال توقع رسميًا اتفاق صفقة التبادل مع حزب الله اللبناني. 2013 مقتل 51 شخصًا وإصابة المئات أمام نادي الحرس الجمهوري في القاهرة إثر إطلاق نار على معتصمين مؤيدين للرئيس محمد مرسي فيما سمي بأحداث دار الحرس الجمهوري.

مقتل 51 شخصًا وإصابة المئات أمام نادي الحرس الجمهوري في القاهرة إثر إطلاق نار على معتصمين مؤيدين للرئيس محمد مرسي فيما سمي بأحداث دار الحرس الجمهوري. 2014 معركة العصف المأكول: عدوان صهيوني على قطاع غزة استمر 51 يوماً ارتقى خلالها 2189 شهيدًا فلسطينيًا، وقتل 71 جنديًا صهيونيًا.

معركة العصف المأكول: عدوان صهيوني على قطاع غزة استمر 51 يوماً ارتقى خلالها 2189 شهيدًا فلسطينيًا، وقتل 71 جنديًا صهيونيًا. 2014 الضفادع البحرية للقسام تنفذ عملية إبرار على شواطئ عسقلان وتقتحم قاعدة زيكيم العسكرية البحرية وتكبد العدو خسائر فادحة، واستشهاد القساميين حسن الهندي وبشار عابد وخالد الحو ومحمد أبو دية.

الضفادع البحرية للقسام تنفذ عملية إبرار على شواطئ عسقلان وتقتحم قاعدة زيكيم العسكرية البحرية وتكبد العدو خسائر فادحة، واستشهاد القساميين حسن الهندي وبشار عابد وخالد الحو ومحمد أبو دية. 2018 بيان القمة الإثيوبية الإريترية المشترك ينهي صراع الحدود الإريتري–الإثيوبي ويعيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ويفتح الحدود المشتركة بينهما.

بيان القمة الإثيوبية الإريترية المشترك ينهي صراع الحدود الإريتري–الإثيوبي ويعيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ويفتح الحدود المشتركة بينهما. 2022 مقتل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي بالرصاص عن عمر ناهز 67 عامًا، في أثناء إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي في مدينة نارا.

المصدر / فلسطين أون لاين