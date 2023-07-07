7 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 7 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1099 طلائع الصليبيين تصل إلى مدينة القدس تمهيدًا لاحتلالها، بعد أن استطاعت السيطرة على الجزء الأكبر من بلاد الشام.
- 1938 استشهاد شخص فلسطيني واحد وإصابة خمسة آخرين في حادث انفجار لغم زرعه أفراد من عصابة (أرغون) الصهيونية الإرهابية في سوق الخضراوات بالقدس.
- 1965 بداية البث التلفزيوني في السعودية.
- 1967 الكيان العبري يحتل الأحياء الشرقية من مدينة القدس المحتلة.
- 1971 عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة التاسعة) في القاهرة. في الخليل، فقتل صهيوني وهذه إحدى عمليات الشهيدين جهاد غلمة وطار قفيشة.
- 1994 هاجم مجاهدو القسام سيارة للمغتصبين قرب مغتصبة " كريات أربع".
- 2005 نفذ الاستشهادي أحمد شهاب من سرايا القدس عملية اقتحام في مغتصبة موراج جنوب قطاع غزة، أدت لمقتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة.
- 2006 مقاتلات أمريكية تقصف مخبأ أبي مصعب الزرقاوي وترديه قتيلًا.
- 2009 السعودية والكويت وقطر والبحرين توقع في الرياض اتفاقية إقامة الوحدة النقدية الخليجية الموحدة التي تضمها.
- 2012 الليبيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب أول برلمان بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي وأول انتخابات حرة منذ عام 1969.
- 2019 تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الهادفة إلى إنشاء سُوق أفريقية مُوحدة تليها حُرية الحركة وعملة مُوحدة للدول الأعضاء.
- 2019 منتخب البرازيل لكرة القدم يحرز كأس كوبا أمريكا 2019 مُحققاً بذلك اللقب التاسع له في البطولة، بعد تغلبه على منتخب بيرو بثلاثة أهداف لهدف.
المصدر / فلسطين أون لاين