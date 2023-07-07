7 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 7 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1099 طلائع الصليبيين تصل إلى مدينة القدس تمهيدًا لاحتلالها، بعد أن استطاعت السيطرة على الجزء الأكبر من بلاد الشام.

طلائع الصليبيين تصل إلى مدينة القدس تمهيدًا لاحتلالها، بعد أن استطاعت السيطرة على الجزء الأكبر من بلاد الشام. 1938 استشهاد شخص فلسطيني واحد وإصابة خمسة آخرين في حادث انفجار لغم زرعه أفراد من عصابة (أرغون) الصهيونية الإرهابية في سوق الخضراوات بالقدس.

استشهاد شخص فلسطيني واحد وإصابة خمسة آخرين في حادث انفجار لغم زرعه أفراد من عصابة (أرغون) الصهيونية الإرهابية في سوق الخضراوات بالقدس. 1965 بداية البث التلفزيوني في السعودية.

بداية البث التلفزيوني في السعودية. 1967 الكيان العبري يحتل الأحياء الشرقية من مدينة القدس المحتلة.

الكيان العبري يحتل الأحياء الشرقية من مدينة القدس المحتلة. 1971 عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة التاسعة) في القاهرة. في الخليل، فقتل صهيوني وهذه إحدى عمليات الشهيدين جهاد غلمة وطار قفيشة.

عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة التاسعة) في القاهرة. في الخليل، فقتل صهيوني وهذه إحدى عمليات الشهيدين جهاد غلمة وطار قفيشة. 1994 هاجم مجاهدو القسام سيارة للمغتصبين قرب مغتصبة " كريات أربع".

هاجم مجاهدو القسام سيارة للمغتصبين قرب مغتصبة " كريات أربع". 2005 نفذ الاستشهادي أحمد شهاب من سرايا القدس عملية اقتحام في مغتصبة موراج جنوب قطاع غزة، أدت لمقتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة.

نفذ الاستشهادي أحمد شهاب من سرايا القدس عملية اقتحام في مغتصبة موراج جنوب قطاع غزة، أدت لمقتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة. 2006 مقاتلات أمريكية تقصف مخبأ أبي مصعب الزرقاوي وترديه قتيلًا.

مقاتلات أمريكية تقصف مخبأ أبي مصعب الزرقاوي وترديه قتيلًا. 2009 السعودية والكويت وقطر والبحرين توقع في الرياض اتفاقية إقامة الوحدة النقدية الخليجية الموحدة التي تضمها.

السعودية والكويت وقطر والبحرين توقع في الرياض اتفاقية إقامة الوحدة النقدية الخليجية الموحدة التي تضمها. 2012 الليبيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب أول برلمان بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي وأول انتخابات حرة منذ عام 1969.

الليبيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب أول برلمان بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي وأول انتخابات حرة منذ عام 1969. 2019 تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الهادفة إلى إنشاء سُوق أفريقية مُوحدة تليها حُرية الحركة وعملة مُوحدة للدول الأعضاء.

تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الهادفة إلى إنشاء سُوق أفريقية مُوحدة تليها حُرية الحركة وعملة مُوحدة للدول الأعضاء. 2019 منتخب البرازيل لكرة القدم يحرز كأس كوبا أمريكا 2019 مُحققاً بذلك اللقب التاسع له في البطولة، بعد تغلبه على منتخب بيرو بثلاثة أهداف لهدف.

المصدر / فلسطين أون لاين