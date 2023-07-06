"التعليم العالي" تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2023 “الدورة الصيفية”

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، عن البدء في إجراءات التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل الموحد للدورة الصيفية 2023.

وذكرت في خبر صحفي عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الإجراءات تتمثل في "عقد الامتحان التطبيقي الشامل الموحد بين كافة محافظات الوطن للدورة الصيفية 2023، لطلبة الدبلوم (نظام السنتين) خريجي الكليات التقنية وكليات المجتمع".

وأوضحت أن ذلك يتم وفق ما يلي:

يحق للطلبة حملة درجة الدبلوم من خريجي السنوات السابقة التقدم حسب الخطط الدراسية سارية المفعول للتخصصات المعتمدة، والطلبة المتوقع تخرجهم على نهاية الفصل الثاني للعام 2022/2023 والطلبة الراسبين في الامتحان للسنوات السابقة، وكذلك الطلبة الناجحين في الامتحان سابقاً ويرغبون في رفع معدلاتهم. يُعقد الامتحان النظري أيام الثلاثاء ، الأربعاء، الخميس (12-13-14 / 9/2023 ) الساعة التاسعة صباحاً، وسيتم تنفيذ الامتحان بشكل محوسب في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. يُعقد الامتحان العملي ابتداء من يوم الأحد الموافق 17/9/2023 في أماكن تحدد لاحقاً. يتم تسليم شهادة مصدقة أو كشف درجات مصدق حسب الأصول للطلبة القدامى لدائرة الامتحانات ــ التعليم العالي بدءا من تاريخ 13/8/2023 حتى 17/8/2023. تبدأ عملية التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9/7/2023 وتنتهي مساء يوم الاثنين 31/7/2023..

وذلك وفق الآلية التالية:

أولاً: رسوم الامتحان التطبيقي الشامل:

-يمكن للطالب تسديد الرسوم الخاصة بالامتحان بإحدى الطرق التالية:

1- نقداً من خلال بنك البريد: وذلك بالتوجه لأحد فروع بنك البريد الحكومي القريب من سكن الطالب، وتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان والبالغة (200) شيكل لحساب رقم (44672)، العملة : شيكل.

2-من يملك مستحقات لدى وزارة المالية – غزة، يمكن أن يقوم بتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان عن كل من:

(المتقدم نفسه – والأقارب من الدرجة الأولى “أب، أم، زوج، زوجة، ابن، ابنة” – والأخ والأخت) وذلك من خلال هذا الرابط

3-الرسوم غير مستردة مع إمكانية النظر في حالات التأجيل.

ثانياً: التسجيل في موقع الامتحان التطبيقي الشامل:

1-الدخول إلى موقع التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل على الرابط التالي

2-التسجيل في الموقع باستخدام نظام التسجيل الحكومي الموحد (SSO) بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور في المكان المخصص والنقر على أيقونة الدخول.

3-إذا لم يمتلك الطالب حساباً موحداً مسبقاً يمكنه إنشاء حساب جديد بالنقر على أيقونة حساب جديد واتباع الإرشادات اللازمة.

ثالثاً: شاشة التسجيل:

1-في حال تطابق البيانات الخاصة بالطالب تظهر شاشة تسجيل واضحة للطالب لاستكمال العملية.

2-في حال عدم تطابق البيانات ستظهر صفحة التحقق من بيانات الكلية أو الجامعة.

3-بعد الانتهاء من عملية التسجيل بشكل صحيح ستصل رسالة (SMS) على جوال الطالب تفيد بنجاح عملية التسجيل.

المصدر / فلسطين أون لاين