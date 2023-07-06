"الأمن الداخلي" بغزة يصدر تنويهًا مهمًا للصيادين

أصدر جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، اليوم الخميس 06 يوليو، تنويهًا مهمًا للصيادين الفلسطينيين.

وقال في بيان صحفي: "خلال ممارستك لمهنة الصيد في البحر قد تهاجم زوارق الاحتلال مركبك ويتم اعتقالك ويتتعرض للابتزاز ويحاول ضباط المخابرات إجبارك على العمل معهم".

وأضاف: "كن صاحب عزيمة قوية وواثقا من نفسك محافظا على نفسك وأهلك ووطنك .. فنفسك وأهلك وطنك أنت تحميهم، وفي حال تعرضت لمحاولة ابتزاز كن شجعا وأبلغنا بذلك ونحن نحقق لك الأمن".

ويعُد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

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وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.



وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين