إطلاق صاروخ من جنوب لبنان تجاه (إسرائيل) ومدفعية الأخيرة تقصف "كفر شوبا"

قالت وكالة رويتزر، إنّ صاروخًا على الأقل أُطلق من جنوب لبنان تجاه شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال الخبر، قائلا إن قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية قرب المنطقة الحدودية.

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وجاء تأكيد المتحدث باسم جيش الاحتلال بعد نفي أرجع ما جرى لانفجار لغم.

وقال الاعلام العبري إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت 15 قذيفة نحو منطقة حرجية قرب كفر شوبا جنوب لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين