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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوسًا تلمودية

06 يوليو 2023 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام بدءًا من باب المغاربة وانتهاءً بباب السلسلة.

من جهتها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أداء مستوطنين طقوسًا تلمودية، وتقديم حاخامات لشروحات عن الهيكل المزعوم.

بدورها، نشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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