طقس فلسطين: درجات الحرارة حول معدلها العام

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الخميس، صيفياً عادياً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس الخميس 6 يوليو

وهذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 7 يوليو

ويوم الجمعة، يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس السبت 8 يوليو

و السبت، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين