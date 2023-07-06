وصول الحجاج من ذوي الشهداء والأسرى لقطاع غزة

وصل فجر اليوم الخميس، الفوج الأول من حجاج قطاع غزة، عائدًا من الديار الحجازية عبر معبر رفح البري.

واستقبلت وزارتي الأوقاف والأسرى وهيئة المعابر، الفوج الأول من حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والجرحى والأسرى عبر معبر رفح البري الحدودي.

وأفادت المصادر، أن حافلات تحمل الحجاج وأمتعتهم بدأت تصل تباعًا من الصالة المصرية إلى الصالة الفلسطينية، وسط استقبال من وزارتي الأوقاف والأسرى وهيئة المعابر وإدارة معبر رفح البري.

يشار إلى أن بقية حجاج بيت الله الحرام من أهالي غزة سيدخلون عبر المعبر على مدار اليومين القادمين.

المصدر / فلسطين أون لاين