سرايا القدس تحمل السلطة مسؤولية اعتقال 2 من مقاتليها

حمّلت سرايا القدس – كتيبة جنين، اليوم الخميس، أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة اثنين من عناصرها المختطفين والمضربين عن الطعام في سجونها.

وقالت السرايا في بيانها، إن جهاز الأمن الوقائي، خلال العدوان الغاشم على جنين، قام باعتقال المطارد مراد ملايشة، خلال توجهه لمساندة اخوانه المجاهدين في معركة بأس جنين.

كما تم اعتقال المجاهد محمد براهمة والاعتداء عليه هو وثلة من إخوانه المجاهدين الذين كانوا في طريقهم لمساندة إخوانهم المجاهدين في جنين.

وأكدت أن التوتر ما يزال قائمًا بمواصلة اعتقالهم من قبل أجهزة السلطة.

وتابعت: "إن الاعتقال السياسي بحق المجاهدين والمطاردين لهو وصمة عار وطعنة من الخلف في ظل المعرك مع الاحتلال".

ودعت السرايا قيادة حركة فتح أن يقفوا عند مسؤولياتهم في كبح تصرفات أجهزة السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين