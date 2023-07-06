فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سرايا القدس تحمل السلطة مسؤولية اعتقال 2 من مقاتليها

قوات الاحتلال تقتحم جنين وتحاصر منزلًا

الآلاف يتظاهرون في (تل أبيب) ضد حكومة نتنياهو

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في نابلس والخليل

إعلام تركي: السيسي يلتقي أردوغان قريبًا في أنقرة

الناشطة حمد: الاندحار المهين للاحتلال في جنين يقوّي شوكة المقاومة بالضفة

حركة الأحرار تقرر إقامة مهرجان إحياء الذكرى ال 16 لانطلاقتها في ساحة الكتيبة بغزة

نتائج 5 مباريات تجريبية استعدادا لكأس غزة

المنتخب الأولمبي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام سوريا

قاسم: الحاضنة الشعبية والجماهيرية للمقاومة في جنين أهم أسباب الانتصار

دعت لكبح تصرفاتها

سرايا القدس تحمل السلطة مسؤولية اعتقال 2 من مقاتليها

06 يوليو 2023 . الساعة 01:53 بتوقيت القدس
...
سرايا القدس تحمل السلطة مسؤولية اعتقال 2 من مقاتليها

حمّلت سرايا القدس – كتيبة جنين، اليوم الخميس، أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة اثنين من عناصرها المختطفين والمضربين عن الطعام في سجونها.

وقالت السرايا في بيانها، إن جهاز الأمن الوقائي، خلال العدوان الغاشم على جنين، قام باعتقال المطارد مراد ملايشة، خلال توجهه لمساندة اخوانه المجاهدين في معركة بأس جنين.

كما تم اعتقال المجاهد محمد براهمة والاعتداء عليه هو وثلة من إخوانه المجاهدين الذين كانوا في طريقهم لمساندة إخوانهم المجاهدين في جنين.

وأكدت أن التوتر ما يزال قائمًا بمواصلة اعتقالهم من قبل أجهزة السلطة.

وتابعت: "إن الاعتقال السياسي بحق المجاهدين والمطاردين لهو وصمة عار وطعنة من الخلف في ظل المعرك مع الاحتلال".

ودعت السرايا قيادة حركة فتح أن يقفوا عند مسؤولياتهم في كبح تصرفات أجهزة السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #سرايا القدس #أجهزة السلطة #كتيبة جنين #المطاردين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة