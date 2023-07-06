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بالفيديو الآلاف يتظاهرون في (تل أبيب) ضد حكومة نتنياهو

06 يوليو 2023 . الساعة 00:50 بتوقيت القدس
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أغلق متظاهرون في طرق "أيالون" الرئيسية في (تل أبيب)، بينما خرجت تظاهرات في حيفا، والقدس، وبئر السبع كذلك.

وازدادات حدّة المظاهرات، عقب إعلان قائد منطقة (تل أبيب)، عميحاي إيشد، أنه سيتقاعد وييترك منصبه.

وتظاهر عشرات الآلاف في نحو 40 موقعًا في (إسرائيل)، احتجاجًا على خطة الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو، الرامية إلى إضعاف القضاء، في عدة مدن وبلدات إسرائيلية، أبرزها (تل أبيب) التي شهدت، مساء الأربعاء، إغلاق شوارع، وتعزيزات شرطية كبيرة.

واعتُقل عدة أشخاص في التظاهرات، قالت الشرطة في بيانات صدرت عنها، إن بعضهم نفّذ "أعمال شغب".

في حين، نشرت إذاعة جيش الاحتلال: "المتظاهرون المناهضون للحكومة الإسرائيلية يغلقون شارع كابلان في (تل أبيب)، احتجاجًا على إقالة قائد لواء تل أبيب عامي أشاد".

وعمد سائق مركبة إلى دهس متظاهرين، كانوا يغلقون "أيالون"، وأصاب أكثر من شخص بجراح طفيفة.

واستدعت شرطة الاحتلال فرقة من الخيّالة إلى المكان، كما استقدمت سيارة رش المياه، لتفريق المتظاهرين.

وفي القدس، توجّه متظاهرون نحو مقرّ إقامة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وقالت الشرطة إنها "نشطت في الساعات القليلة الماضية، في عدة مراكز للاحتجاجات في جميع أنحاء المدينة، وفي منطقة الشارع 1".

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#نتنياهو #مظاهرات تل أبيب

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