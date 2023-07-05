نتائج 5 مباريات تجريبية استعدادا لكأس غزة

غزة/ وائل الحلبي:

تواصلت استعدادات الأندية الغزية لانطلاق منافسات موسم 2023/2024، من خلال اللقاءات التجريبية التي جرت خمسة منها اليوم الأربعاء، انتهت ثلاثة منها بالتعادل.

الشجاعية تمكن من الفوز في مباراته أمام الأهلي بهدف دون رد، والتي جرت بينهما على ملعب اليرموك، ونجح الوافد الجديد غسان أبو عودة في تسجيل هدف الفوز للمنطار.

ودفع الكابتن هيثم حجاج المدير الفني للشجاعية بتشكيلتين مختلفتين في كل شوط، من أجل الوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل انطلاق بطولة كأس غزة.

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وفي مباراة ثانية فرض اتحاد بيت حانون التعادل على مضيفه خدمات رفح بهدف لمثله، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب رفح البلدي.

خدمات رفح كان المبادر للتسجيل عبر لاعبه محمد الجرمي، وعدل محمد أبو موسى النتيجة للحوانين.

واحتكم شباب خانيونس والصداقة إلى التعادل بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خانيونس.

سجل هدفي أصحاب الأرض علاء إسماعيل وإياد النبريص، وسجل للصداقة محمد بلح وخالد هنية.

وعلى نفس الملعب احتكم الأمل وشباب معن للتعادل بهدف لكل فريق في اللقاء التجريبي الذي جرى بينهما، فيما حقق بيت حانون الأهلي الفوز على ضيفه الجلاء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت حانون.