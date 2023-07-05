المنتخب الأولمبي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام سوريا

غزة/ وائل الحلبي:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره السوري، في منافسات المجموعة الثانية من مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية، والتي جرت بينهما على إستاد الشهيد حملاوي بمدينة قسنطنية الجزائرية.

ورفع المنتخب الأولمبي رصيده إلى نقطتين متساويا مع منتخب سوريا بنفس الرصيد وفارق الأهداف، حيث يلتقي منتخب السعودية في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم السبت القادم.

البداية جاءت قوية من جانب المنتخب السوري الذي هدد مرمى الأولمبي عبر شادي عفيفي من تسديدة لركلة ثابتة تصدى لها الحارس عبد الهادي ياسين بثبات، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسدد كرة جانبية علت المرمى.

اقرأ أيضا: بالصور ميداليتان ذهبيَّتان لفلسطين في دورة الألعاب العربية

أفضلية سوريا استمرت في ظل تكرار الأخطاء على مشارف منطقة الجزاء، وسدد مارديك مارديكيان كرة قوية من ركلة حرة تصدى لها ياسين بثبات، رد الأولمبي بتهديد مرمى سوريا بعد كرة أرسلها وجدي نبهان داخل الصندوق ليسددها جبران حاج يوسف في أحضان الحارس.

استمرت محاولات الفدائي الأولمبي وسدد زيد القنبر كرة قوية تصدى لها الحارس، قبل أن يهدر خالد النبريص فرصة محققة للتسجيل من عرضية زميله حاج يوسف إلا أن تسديدة النبريص جاءت ضعيفة ويبعدها الحارس، لتتراجع المحاولات الهجومية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى سلبياً.

تحسن أداء الفدائي مع بداية الشوط الثاني واندفع للأمام بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وأرسل حمزة حسين كرة متقنة من ركلة حرة لتجد الحارس السوري لها بالمرصاد، ورغم هذه الأفضلية لكن المنتخب الأولمبي عانى من تباعد الخطوط في ظل تسرع اللاعبين في نقل الكرات خاصة في الجانب الهجومي.

منتخب سوريا ظهر بشكل منظم أكثر ونجح في بناء الهجمات، إلا أنه اصطدم بقوة الدفاع الفلسطيني الذي أفسد محاولاته في تهديد مرمى عبد الهادي ياسين.

طه موسى حارس منتخب سوريا أنقذ مرماه من هدف محقق بعد تسديدة القنبر من خارج الصندوق، ومرت بعدها رأسية خالد النبريص بجوار المرمى بقليل، لتزداد المساعي الهجومية للفدائي في الدقائق الأخيرة.

وكاد شادي عفيفي أن يباغت مرمى الأولمبي بهدف بعدما سدد كرة زاحفة مرت بجانب القائم بقليل، رد النبريص بتسديدة من داخل الصندوق ليبعدها المدافع، قبل أن يهدر البديل سامر زبيدة فرصة محققة للتسجيل عندما قدم له القنبر الكرة على طبق من ذهب لكن زبيدة سددها ضعيفة في يد الحارس، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.





















