فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاسم: الحاضنة الشعبية والجماهيرية للمقاومة في جنين أهم أسباب الانتصار

الاحتلال يصعد من الاعتقالات والمحاكمات بحق المقدسيين

رسميا: لويس إنريكي مدرباً لباريس سان جيرمان

ميداليتان ذهبيَّتان لفلسطين في دورة الألعاب العربية

العاروري: المقاومة بالضفة تصنع المستحيل وقادرة على طرد الاحتلال

وقفة للكتلة الإسلامية في بوليتكنيك الخليل دعماً وتأييداً للمقاومة

140 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس بآخر 24 ساعة

ناصر الخليفي: يجب أن يجدد مبابي عقده إذا أراد البقاء مع سان جيرمان

فيرمينو إلى الأهلي السعودي

أبو زهري يهنّئ الجزائر بذكرى استقلالها

رسميا: لويس إنريكي مدرباً لباريس سان جيرمان

05 يوليو 2023 . الساعة 22:27 بتوقيت القدس
...
رسميا: لويس إنريكي مدرباً لباريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا الأربعاء تعيين لويس إنريكي، مدرب برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، مديرًا فنيًا جديدًا له حتى العام 2025، خلفًا لكريستوف غالتييه الذي انفصل رسميًّا عنه في وقت سابق من اليوم.

وقال القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، خلال مؤتمر صحافي: "إنها مرحلة جديدة، طريقة جديدة في اللعب، إنه أحد أفضل المدربين في العالم، ليس بفضل ما فاز به؛ لكن لأسلوبه الهجومي في كرة القدم".

وقاد إنريكي برشلونة إلى ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015، بينما بلغ مع إسبانيا الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا 2020. ثم رحل إنريكي عن منتخب إسبانيا بعد الخروج من دور الستة عشر بكأس العالم 2022.

وبات إنريكي (53 عامًا) ثامن مدرب في سان جيرمان منذ الاستحواذ القطري عام 2011. وقال الإسباني: "يمكنني أن أضمن إليكم أننا سنعمل كفريق"، مؤكدًا أنهم سيسعون "خلف الألقاب" وهو "الهدف المشترك" بين اللاعبين.

وكان المدرب الملقب بـ"لوتشو"، المشهور بشخصيته القوية، متاحًا منذ أن أقيل من منصبه مدربًا لمنتخب إسبانيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في أعقاب خروج "لا روخا" من الدور الـ16 لكأس العالم 2022 ضد المغرب بركلات الترجيح.

ويخلف الإسباني سابَقه الفرنسي غالتييه الذي تعرّض للانتقاد بسبب أسلوبه الممل وغادر العاصمة بعد أن حقق لقب الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة عن لانس وفشله قاريًا. وهذه المرة الأولى منذ انتقال ملكية سان جيرمان إلى القطريين التي يُقال فيها أي مدرب بعد موسم واحد فقط مع الفريق.

المصدر / فلسطين اونلاين
#إسبانيا #لويس إنريكي #باريس سان جيرمان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة