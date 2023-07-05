ميداليتان ذهبيَّتان لفلسطين في دورة الألعاب العربية

غزة/ وائل الحلبي:

حصد السبَّاح الفلسطيني يزن البواب الميدالية الذهبية بعد فوزه في سباق 100متر سباحة ظهر، والتي جرت منافساتها في مدينة وهران لتكون الذهبية الثانية التي تحصل عليها فلسطين، بعد فوز السبَّاحة الفلسطينية فاليري ترزي في منافسات 50 مترًا سباحة صدر.

وتأهل البواب للمنافسات النهائية بعد تفوقه في المرحلة التمهيدية في سباق 100 متر سباحة ظهر، قبل أن يتوَّج بعدها بساعات بالميدالية الذهبية متفوقًا على العديد من السبَّاحين العرب.

ومن المقرَّر أن يواصل البواب مشاركته في منافسات السباحة خلال اليومين القادمين.

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وفي نفس السياق حقَّقت السبَّاحة فاليري ترزي الميدالية الذهبية متفوقة في منافسات 50 مترًا سباحة صدر، محتلة المركز الأول بزمن قدره 32.79 ثانية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها ترزي مع المنتخب الوطني للسباحة، التي انضمت إليه مؤخرًا.

ومن المقرَّر أن تواصل ترزي مشاركاتها في منافسات السباحة 100 و 200 متر سباحة صدر، وتطمح لتحقيق مزيد من الإنجازات.

وعلى صعيد منافسات الجودو ودَّع اللاعب طلال الطحان منافسات فردي رجال تحت 73 كغم، بعد خسارته أمام منافسه المغربي، إلا أنه سيلعب في منافسات فئة الفِرق يوم بعد غد الجمعة.

وفي منافسات ألعاب القوى سجَّل العدَّاء الفلسطيني تامر قاعود رقمًا شخصيًّا جديدًا في سباق 1500 متر بزمن قدره 3.54.87 ثانية.







