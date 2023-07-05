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بالفيديو احتجاجات في نابلس.. أجهزة السلطة تختطف المطارد خليل زكريا

05 يوليو 2023 . الساعة 21:35 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اختطفت أجهزة السلطة في نابلس، مساء اليوم الأربعاء، المطارد خليل زكريا، واقتادته إلى جهة مجهولة، ما أدَّى إلى توتر في المدينة.

وقالت مصادر محلية في نابلس، إنه عقب اختطاف زكريا، احتجَّ عدد من المواطنين وأغلقوا شوارع بالمدينة، وأشعلوا الإطارات المطاطية في شارع فيصل، احتجاجًا على الاختطاف.

وأضافت المصادر، أن مجموعات من المسلَّحين، انتشروا في شوارع المدينة عقب الاختطاف، وأطلقوا الرصاص في السماء تعبيرًا عن غضبهم من اختطاف المطارد زكريا.

وطالب المحتجون بإطلاق سراح زكريا، وكل المقاومين والنشطاء الذين تختطفهم أجهزة السلطة في سجونها.

وتشنُّ أجهزة السلطة حملة اعتقالات واسعة في صفوف عناصر المقاومة وأنصارها بالضفة الغربية، ومن بينهم العديد من المطاردين للاحتلال الإسرائيلي، مثل مصعب اشتية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #الاعتقالات السياسية #المطارد خليل زكريا

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