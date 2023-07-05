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وقفة للكتلة الإسلامية في بوليتكنيك الخليل دعماً وتأييداً للمقاومة

05 يوليو 2023 . الساعة 21:21 بتوقيت القدس
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نظمت الكتلة الإسلاميّة في جامعة بوليتكنيك في الخليل بمشاركة الأطر الطلابيّة اليوم الأربعاء، وقفة داخل الجامعة دعماً وتأييداً للمقاومة.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات لمجاهدي جنين القسام، وأهلها المرابطين الصامدين في وجه العدوان الإسرائيلي.

وتخلل الوقفة أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء جنين، وحارس الأقصى الشهيد "عبد الوهاب خلايلة".

ورفع الطلاب علم فلسطين ورايات حركة حماس، إلى جانب صور الشهيد خلايلة ابن الخليل الذي نفذ عملية الدهس في تل أبيب ثأراً لشهداء جنين.

وأكدت الأطر الطلابية أن جنين ما زالت ترعبُ المحتل وتذيقه مرّ الكأس، وما زال سلاح أبطالها مُشرعاً في وجهِ كل معتد.

وقالت الكتلة الإسلامية في بوليتكنيك الخليل، إن انتهاء جولة القتال في جنين لا يعني انتهاء المواجهة إلا بزوال الاحتلال عن أرض فلسطين.

وكانت حركة حماس قد زفت شهيدها عبد الوهاب خلايلة (20 عامًا) من بلدة السموع في الخليل، والذي ارتقى خلال تنفيذه العملية البطولية في (تل أبيب) يوم أمس الثلاثاء، مؤكدة أن العملية رد طبيعي على مجزرة جنين، ومقاومة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال.

وقالت الحركة إن عملية الشهيد خلايلة، هي دفاع مشروع عن النفس أمام المجزرة الصهيونية في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وشددت على أنّ مقاومة شعبنا ستستمر وستتصاعد وستنوّع من أدواتها وتوسّع من بقعتها، ثأراً لدماء الشهداء وحماية للمسجد الأقصى المبارك من مخططات التهويد، ولن تنكسر إرادة شعبنا ومقاومتنا مهما تجبّر الاحتلال، بل سيزداد عنفوان شبابنا الثائر في كل فلسطين، وسيرى العدو بأسهم وصنيعهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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