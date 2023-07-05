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140 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس بآخر 24 ساعة

05 يوليو 2023 . الساعة 20:54 بتوقيت القدس
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تصاعدت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال 24 ساعة الأخيرة، قُتل خلالها جندي وأصيب 8 جنود ومستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 142 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس، شملت اشتباكات في جنين، و16 عملية تفجير عبوات ناسفة، والتصدّي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

ونفذ مقاومون 5 عمليات إطلاق نار خارج جنين، وأعطبوا آليتين عسكريتين، وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 20 موقعاً.

وأصيب 5 مستوطنين في البلدة القديمة بالقدس رشقًا بالحجارة، كما أصيبت مجنَّدة بزجاجة حارقة وأحرقت مركبة للاحتلال في سلوان.

واندلعت النيران في مركبة مستوطنين من جرَّاء استهدافها بزجاجات حارقة قرب بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، كما ألقيت عبوات ناسفة على قوات الاحتلال في حاجز بيت إيل قرب البيرة في رام الله.

واندلعت مواجهات في 58 نقطة بالضفة الغربية، بينما انطلقت مظاهرات ومسيرات في مختلف المحافظات دعماً ونصرة لجنين.

وعمَّت المواجهات عدَّة محاور في مدن القدس ورام الله البيرة وجنين وطولكرم وقلقيلية ونابلس وبيت لحم والخليل وسلفيت.

وتصدَّى الشباب الثائر للمستوطنين في عدَّة مناطق بالقدس وقلقيلية وسلفيت، كما حطَّموا ثلاث مركبات للاحتلال.

واعترف الاحتلال بمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين خلال الاشتباكات التي استمرت حتى مساء أمس الثلاثاء، وقد تخلَّلها إطلاق نار وإلقاء وتفجير أكثر من 10 عبوات ناسفة في آليات قوات الاحتلال وإسقاط  عدَّة طائرات استطلاع في جنين ومخيمها.

#القدس #المقاومة #الضفة ##بأس_جنين

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