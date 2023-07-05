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فيرمينو إلى الأهلي السعودي

05 يوليو 2023 . الساعة 19:05 بتوقيت القدس
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فيرمينو إلى الأهلي السعودي

أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم ليل الثلاثاء، التوقيع مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.

وتحصّل الأهلي على توقيع اللاعب في مدينة دبي مساء الثلاثاء، بعقد يمتدّ لثلاث سنوات. وأعلن الأهلي رسمياً عن الصفقة عبر حسابه الرسمي في تويتر من خلال فيديو قدّم فيه اللاعب.

ويبدو فيرمينو خلال الفيديو وهو يرتدي قميص الأهلي قائلاً بالإنكليزية "أنا دائما ألعب للفرق الكبيرة، وأنا الآن في الأهلي".

وأضاف باللغة العربية هذه المرّة "أنا فيرمينو (...) للأهلي جينا".

وكان اللاعب البرازيلي الدولي قد رحل عن صفوف ليفربول الإنكليزي بعد نهاية موسم 2022/2023 مع انتهاء عقده.

ويذكر أن ليفربول قد تعاقد مع فيرمينو قادماً من صفوف هوفنهايم الألماني في موسم 15/16.

قضى فيرمينو ثمانية مواسم في صفوف ليفربول، نجح مع الفريق في تسجيل 111 هدفاً.

وعانق البرازيلي مع الـ"ريدز" عدداً كبيراً من الألقاب، بينها لقب الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

المصدر / فلسطين اونلاين
#ليفربول #الأهلي السعودي #فيرمينو

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