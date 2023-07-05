الهندي: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه بجنين والمقاومة تتعزّز بالضفة

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد الهندي أن (إسرائيل) تحاول خلق إنجازات وهمية في جنين، مشدّدًا على أنها فشلت في تحقيق إنجازاتها واضطرت للانسحاب من مخيم جنين دون تحقيق أي شيء.

وقال الهندي في مقابلة عبر قناة (الميادين)، مساء اليوم الأربعاء، إن نتنياهو فشل في اجتثاث المقاومة بجنين والضفة، مؤكدا أن (إسرائيل) تحاول تحقيق نصرٍ من الأوهام، وتحاول التضخيم لتسويق الوهم على المجتمع الصهيوني.

وهنَّأ الأمتين العربية والإسلامية بهذا الإنجاز الكبير الذي يسجّل علامة فارقة في تاريخ الصراع مع كيان الاحتلال الصهيوني.

ووجَّه الهندي التحية إلى شعبنا الصامد المرابط في جنين وفي كل المواقع، وأشاد بالحاضنة الشعبية التي خرجت للاحتفال بالانتصار.

وتابع قائلًا: "سرايا القدس وكتيبة جنين وفصائل المقاومة بخير والشعب الفلسطيني احتضن مقاومته"، مؤكدًا "أن صمود المقاومة سينتشر ويتعزَّز في الضفة بعد معركة "بأس جنين".

وقال: "يعتقد الاحتلال واهماً أنه سوف يفرّق بين المقاومة وحاضنتها الشعبية بالدمار والقتل وهدم المنازل وتفجيرها وتخريب البنية التحتية والطرق".

وبيَّن الهندي أن جيش الاحتلال يتعمّد تقليل خسائره وإخفاء عدد الإصابات والقتلى في صفوفه ويحاول تضخيم إنجازاته الواهية، مشيرًا إلى أن (إسرائيل) تكذب لأنها تعرف أن قادتها سيذهبون إلى حساب داخلي، وسيطفو الآن على السطح تراشق اللوم والاتهامات بين قادة الاحتلال.

ولفت إلى أن المواجهة مع الاحتلال في الضفة الغربية ستكون طويلة وشرسة ودموية، داعياً الجميع لمراجعة حساباته على أساس ما جرى في مخيم جنين.

وتابع يقول: "نقاتل اليوم في بيئة إقليمية ودولية لم تكن مواتية لنا كما هي اليوم، جنين اليوم باتت مثالاً في الضفة الغربية ونأمل أن تبدأ مع نموذجها انتفاضة شاملة".

وقال: "لا يستهن أحد بهذه الإنجازات، فربما نصل إلى انتفاضة شاملة في كل الضفة المحتلة".

وجدَّد الهندي التأكيد على أن "لا أمن ولا استقرار في المنطقة قبل أن يأخذ الشعب الفلسطيني حقوقه".

المصدر / فلسطين أون لاين