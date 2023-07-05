الاحتلال يزعم اختطاف إسرائيلية في العراق

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، اختطاف "إسرائيلية"، من قِبل جماعة "موالية لإيران"، على حدِّ زعمه.

وقال المكتب في بيان صدر عنه، إن "إليزابيث تسوركوف، مواطنة إسرائيلية وروسية، مفقودة منذ عدَّة أشهر في العراق، وتحتجزها الميليشيات الشيعية كرهينة".

وأضاف أن "إليزابيث تسوركوف لا تزال على قيد الحياة، ونرى أن العراق مسؤول عن مصيرها وسلامتها".

وذكر البيان أن "هذه امرأة أكاديميًّا زارت العراق، مستخدمة جواز سفرها الروسي، وبمبادرة منها للحصول على أطروحة دكتوراة وبحث أكاديميّ من جامعة "برينستون" في الولايات المتحدة".

وقال إنه "يتمّ التعامل مع الحدث من قِبل السلطات المختصة في دولة (إسرائيل)، مع القلق على سلامة إليزابيث تسوركوف".

ولم يرد أي تعليق من العراق حتى اللحظة حول مزاعم الاحتلال.

المصدر / وكالات