العاروري: الاحتلال والاستيطان سيندحران من الضفة كما اندحر من غزة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، أن الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان سيقتلعان من الضفة الغربية كما اقتلع الاحتلال والمستوطنات من قطاع غزة.

وقال العاروري خلال مقابلة مع قناة "المنار"، مساء اليوم الأربعاء، "إن وزير الحرب الصهيوني يقول إنه سيمارس في الضفة ما يمارسوه في غزة، ونقول إن النتيجة في غزة كانت اقتلاع الاحتلال واندحاره وتحوّلها إلى قاعدة للمقاومة تدافع عن كل شعبنا.

وأضاف "إذا أراد الاحتلال ممارسة السياسة نفسها مع غزة سيصل إلى النتيجة نفسها في الضفة الغربية باندحاره عنها".

وشدَّد العاروري، على أن "الشعوب لا تنهزم ما دامت تمتلك الإرادة والاستعداد للتضحية، وكل معارك المستعمرين والمحتلين مع الشعوب باءت بالفشل في النهاية".

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب كل المجازر الممكنة في لبنان، لكن في النهاية المقاومة طردته.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين