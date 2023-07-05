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مستوطنون يحرقون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

05 يوليو 2023 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
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أقدمت مجموعة من المستوطنين اليوم الأربعاء على حرق عشرات أشجار الزيتون في بلدة بورين جنوب نابلس، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر في نابلس، أن عددًا من مستوطني "يتسهار" الجاثمة على أراضي المواطنين، أضرموا النار في حقول زراعية جنوب البلدة، ما أدَّى إلى احتراق عشرات أشجار الزيتون في المنطقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال.

وشهدت بلدات وقرى في الضفة، مؤخرًا، اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت النار وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدَّى إلى استشهاد وإصابة العشرات وإحراق منازل ومركبات وأراض زراعية وإصابة العشرات بالرصاص والاختناق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #بورين #اعتداءات المستوطنين #الضفة الغربية #حرق الزيتون

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