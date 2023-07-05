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برشلونة يعلن التعاقد مع المدافع مارتنيز رسميًّا

05 يوليو 2023 . الساعة 18:39 بتوقيت القدس
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برشلونة يعلن التعاقد مع المدافع مارتنيز رسمياً

عزَّز برشلونة صفوفه بالمدافع إينييغو مارتينيس في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أتلتيك بلباو، بحسب ما أعلن بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء.

ويُشكل التعاقد مع قلب الدفاع الدولي البالغ 32 عاماً والذي ارتبط بالنادي الكاتالوني حتى 2025، حلقة جديدة في سياسة ضم اللاعبين المخضرمين من دون مقابل في ظل الأزمة المالية الهائلة التي تعصف بـ"بلاوغرانا".

وسبق لبرشلونة أن تعاقد مع لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان الأسبوع الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، كما أبقى على خدمات المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه اللذين لعبا معه الموسم المنصرم على سبيل الإعارة، وذلك بعد انتهاء عقديهما مع فريقيهما السابقين تشلسي الإنكليزي وميلان الإيطالي توالياً.

وقال برشلونة في بيان "سيوقع (مارتينيس) لموسمين، حتى 30 حزيران/يونيو 2025 وسيتضمن عقده بنداً جزائيّاً قدره 400 مليون يورو".

ودافع مارتينيس عن ألوان بلباو منذ كانون الثاني/يناير 2017 بعدما جاء إليه من ريال سوسييداد حيث لعب طيلة سبعة مواسم.

ودخل مارتينيس تاريخ بلباو كأغلى لاعب في تاريخ النادي بعدما دفع 32 مليون يورو لتحريره من عقده مع جاره الباسكي سوسييداد.

وخاض مارتينيس 177 مباراة بقميص بلباو، مسجّلاً ثمانية أهداف في مشوار أحرز خلاله لقب الكأس السوبر المحلية عام 2021، إضافة لوصوله إلى نهائي مسابقة الكأس مرتين.

المصدر / فلسطين اونلاين
#برشلونة #الدوري الإسباني #مارتنيز

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