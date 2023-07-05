خبيرة أممية: عدوان الاحتلال على جنين قد يشكّل جريمة حرب

أكّدت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن "الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، "قد تشكل جريمة حرب".

وأضافت الخبيرة الأممية، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن "عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، من قتل وتدمير للمنازل والبنى التحتية، وتشريد الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي".

وأشارت، إلى "تقارير متعدّدة حول منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى مخيم جنين لإجلاء الجرحى، ما أعاق حصولهم على المساعدة الطبية".

وأعربت الخبيرة الأممية، عن قلقها البالغ إزاء "الأسلحة والتكتيكات العسكرية" التي نشرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مرتين على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين ضد جنين.

ودعت إلى "محاسبة (إسرائيل) بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وأعمالها العنيفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وانسحبت قوات الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، من مخيم جنين، بعد عدوان استمر ليومين، أدَّى إلى استشهاد 12 مواطنًا، وإصابة العشرات.

المصدر / وكالات