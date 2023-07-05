رقم قياسي عالمي في متوسط درجة الحرارة

سجَّل متوسط درجة الحرارة العالمي رقمًا قياسيًّا أمس الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، بواقع 17.18 درجة.

وبحسب معطيات خدمة الأرصاد الجوية الأمريكي، بلغ متوسط درجة الحرارة الإثنين الماضي 17.01 مسجلًا رقمًا قياسيًّا، قبل أن يسجل رقمًا جديدًا الثلاثاء بواقع 17.18 درجة.

وبينما تزداد درجات الحرارة نتيجة تأثيرات تغير المناخ الناتجة عن أنشطة بشرية، يحذّر العلماء من تسجيلها أرقامًا قياسية جديدة لا سيَّما في الأسابيع الـ6 القادمة.

وكانت منظمة الأرصاد الجوية العالمية، أعلنت الثلاثاء بدء ظروف "النينو"، الأمر الذي سيسرع من تزايد درجات الحرارة.

جدير بالذكر أن الرقم القياسي السابق لمتوسط درجات الحرارة العالمي سُجل في أغسطس/ آب 2016، بواقع 16.9 درجة.

المصدر / الأناضول