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أجهزة السلطة تعتقل أحد كوادر "الجهاد" في طولكرم

05 يوليو 2023 . الساعة 17:55 بتوقيت القدس
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اعتقل جهاز "الوقائي" التابع للسلطة، جميل نصار أحد كوادر الجهاد الإسلامي، في بلدة علار شمال طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وتصاعدت وتيرة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، حيث رصدت مؤسسات حقوقية، أكثر من 200 حالة اعتقال واستدعاء لدى أجهزة السلطة خلال الشهرين الماضيين.

وكان عشرات الشبَّان، قد حرقوا يوم الإثنين الماضي، مركزًا للشرطة قرب مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية، احتجاجًا على اعتقال أجهزة السلطة، مقاومين مطاردين من قِبل جيش الاحتلال وهما، مراد وليد ملايشة (34 عاماً)، ومحمد وليد براهمة (37 عاماً)، في أثناء توجّههما إلى جنين للتصدّي لقوات الاحتلال، التي اقتحمت مخيم المدينة عقب قصف بالطيران، أدَّى إلى استشهاد 12 مواطنًا وإصابة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجهاد الإسلامي #طولكرم #الاعتقال السياسي #الضفة الغربية

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