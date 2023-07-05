إعلاميات الجنوب يختتم فعاليات مدرسة الصحافة الاستقصائية

اختتم ملتقى إعلاميات الجنوب دورة تدريبية مكثفة، ضمن فعاليات مدرسة الصحافة الاستقصائية، التي تنفذ في إطار مشروع "تشجيع الإعلام على الكشف وتسليط الضوء على قضايا فساد" والذي ينفذه ملتقى الإعلاميات بالتعاون والشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان".

وشارك في الدورة 25 صحفيا وصحفية وخريجي كليات الإعلام في قطاع غزة. وقد اشتمل التدريب على عدة مواضيع، أبرزها مفاهيم الفساد وأشكاله وتأثيره على إدارة المال والشأن العام، ومفاهيم مكافحة الفساد ومؤشرات النزاهة والمساءلة والشفافية في إدارة المال والشأن العام بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد.

وتطرق التدريب إلى السلامة المهنية والقانونية عند إنتاج تحقيق استقصائي يتعلق بشبهات فساد

وتخلل التدريب تطبيق عملي على "بناء فرضيات تتعلق بشبهات فساد بالتحقيقات الاستقصائية والذي تركز على جوانب تطبيقية عملية، وبعض الأنشطة اللامنهجية الهادفة.

وأكدت ليلى المدلل المدير التنفيذي لملتقى إعلاميات الجنوب، ضرورة بناء قدرات وخبرات صحفية جديدة متعلقة بمجال الصحافة الاستقصائية للخريجين الجدد، ورفع الوعي لدى الإعلاميين الجدد بأشكال الفساد وتأثيره على القطاع العام وتمكينهم من وضع فرضيات استقصائية مرورا تأهيلهم مستقبلا في إعداد تحقيقات استقصائية في مجال مكافحة الفساد.

وأشارت أنه يجري التحضير لمخيم اعلامي استقصائي تطبيقي بهدف نقل الخبرات ما بين المشاركون في مدرسة الصحافة الاستقصائية بصحفيين استقصائيين ممارسين للمهنة منذ سنوات، وعرض تجاربهم الصحفية والمعيقات التي واجهتهم، وذلك في إطار تناقل الخبرات بين أجيال الصحافيين.

بدورها، قالت صابرين أبو ختله منسقة المشروع إن مدرسة الصحافة الاستقصائية تهدف إلى تطوير قدرات الصحافيين الجدد، ليتمكنوا من التعرف على هذا الفن المتطور وتحديثاته، بما يؤهلهم لإعداد تحقيقات تحارب الفساد، وتعمل على خلق مجتمع خالي من كافة أشكال الفساد استغلال المال العام، بما يخلق جيل صحفي متميز، يكون رافداً للصحافة الفلسطينية.

من جانبه، أكد المدرب محمد أبو قمر أن تدريبات التحقيقات الاستقصائية المتعلقة بالفساد تساهم في تأهيل عدد من الكوادر الإعلامية التي تأخذ على عاتقها العمل من أجل المساهمة في كشف الفساد الذي يضر بمصالح المجتمع.

المصدر / فلسطين أون لاين