3027 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال يونيو

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال تقريره الدوري (3027) انتهاكاً للاحتلال خلال يونيو الماضي، استُشهد خلالها (21) مواطنًا بينهم مقاومون و(5) أطفال.

وأبرز المقاومين الذين ارتقوا، صهيب عدنان الغول (27) عاماً، وأشرف مراد السعدي (17) عاماً، ومحمد بشار عويس (28) عاماً، الذين اغتالتهم قوات الاحتلال عبر قصف طائرة حربية مسيَّرة بصاروخ استهدف مركبتهم قرب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين بتاريخ 21/6، كما احتجزت جثامينهم وقامت بمصادرة المركبة.

وارتقى خلال الشهر الماضي (5) أطفال برصاص الاحتلال، أبرزهم الطفل محمد هيثم التميمي، يبلغ من العمر عامين ونصف العام، والذي استُشهد في 5-6-2023 متأثرًا بجراح بالغة في رأسه أصيب بها قبل أيام في إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي على مركبة كان يستقلها مع والده الذي أصيب بدوره في الكتف واليد ببلدة النبي صالح في رام الله.

وفي 19/6 اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، ودارت مواجهات عنيفة في مناطق عدَّة أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، واستمرت العملية العسكرية قرابة 10 ساعات، أسفرت عن استشهاد (5) فلسطينيين وإصابة (91) آخرين بينهم (23) بحالة خطرة.

وبلغ عدد المصابين (759) مصابًا بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فيما بلغت عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنوه (186) عملية، وفق المركز.

وأقدم مستوطنون في 25/6 على حرق نسخ من المصحف الشريف، خلال اعتداءاتهم على قرية عوريف جنوب نابلس، في انتهاك فجّ ومساس متعمَّد بمقدَّسات المسلمين، كما لم يكتفِ المستوطنون المتطرّفون بذلك، بل عاثوا فسادًا وقاموا بتخريب عدد من المساجد في القرية.

وأحصى "معطى" حالتي إبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى، و(68) عملية اعتقال نفذتها قوات الاحتلال ضد المقدسيين من بين (425) عملية اعتقال في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى (3726) مستوطنًا.

ووثَّق (22) نشاطًا استيطانيًّا تنوَّعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية؛ فيما جرى رصد ارتكاب المستوطنون (168) اعتداء.

ودمَّرت قوات الاحتلال والمستوطنون ممتلكات فلسطينيين من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها بعدد (138) منشأة، وصادرت (30) من الممتلكات الخاصة بالمواطنين.

وبلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدَّسات (23) اعتداءً، وعدد الطرق والمناطق التي تمَّ إغلاقها (33) منطقة، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (358) حاجزاً.

وخلال تلك الفترة كانت مناطق نابلس ورام الله وجنين، الأكثر تعرضًا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (999، 431، 424) انتهاكاً على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين