قيادي بالقسام: المقاومة تزداد خبرة وأفشلنا خطط الاحتلال في جنين

أكد قيادي بكتائب الشهيد عز الدين القسام في جنين، أن المقاومة تزداد خبرة يومًا بعد يوم، مشيدًا بوعي المقاومة في المخيم والذي أفشل خطط الاحتلال.

ولفت إلى أن الاحتلال حاول جرّ مقاتلي جنين إلى معركة يريدها وحصارهم واستهدافهم، إلا أن وعي المقاومة بدّد كل توقعاته.

وأشار المقاتل القسامي في مقابلة متلفزة اليوم الأربعاء، إلى أن الاحتلال استخدم سلاح الجو بشكل مكثف لاستهداف المقاومين الذين أفشلوا مخططاته، ولم ينجرّوا إلى استفزازه.

وأشاد بالاشتباكات التي خاضتها كتائب القسام والسرايا وكتائب شهداء الأقصى وكل فصائل العمل المقاوم ضد قوات الاحتلال.

وشدد على أن الوحدة بين فصائل العمل المقاومة في مخيم جنين حاضرة وبقوة، مترحمًا على شهداء المعركة البطولية في مخيم جنين.

المقاومة قادت المعركة

وكان القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، قد أكد أن معركة مخيم جنين أثبتت قدرة المقاومة والشعب على الصمود والثبات في وجه الاحتلال، وأن عقل المقاومة أدار المعركة بكل برودة أعصابٍ وهزم الاحتلال.

ولفت إلى أن معركة جنين أكدت محدودية القوة في يد الاحتلال في مواجهة قوة الحق الفلسطيني رغم شح الإمكانيات.

ورأى أن صمت العالم لن يغير من الحقيقة طالما أن في الشعب الفلسطيني رجال، لافتًا أن المخيم جسد القوة وما من اعتداء عليه إلا وجلب ردة فعل بطولية مباشرة مساوية لها في القوة ومعاكسة لها في الاتجاه.

وحول إدارة المقاومة للمعركة، نوّه إلى أن العقل المدبر للمقاومة رغم كثافة عدوان الاحتلال أدار المعركة بهدوء وبرودة أعصاب وهزم أرتال الاحتلال ودباباته.

الاحتلال واهم

وقالت الكاتب والناشطة السياسية وفاء جرار، إنّ "المقاومة في جنين أكدت للاحتلال الإسرائيلي، بأنه لن يستطيع وأد المقاومة في المخيم".

وأضافت أن "وحدة المقاومة في جنين هي العامل الأساسي لانتصارها على الاحتلال"، مشددة على أن الاحتلال واهم إن ظن أنه قادر على وأد المقاومة في مخيم جنين.

وتابعت بقولها: "المقاومون في جنين أفشلوا عملية الاحتلال العسكرية، ولقّنوه درسا قاسيا وألحقوا به خسائر كبيرة".

واندحرت قوات الاحتلال من جنين بعد يومين من الاشتباكات العنيفة والكمائن وتفجير العبوات الناسفة، قتل على إثرها جندي صهيوني وأصيب العديد من جنوده.

المصدر / فلسطين أون لاين