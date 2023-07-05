"العمل الحكومي" تطلق جائرة "فلسطين" لأفضل مبادرة خيرية شبابية

صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي على إطلاق جائزة فلسطين لأفضل مبادرة خيرية شبابية للعام الثاني، وزيادة الاعتماد المالي المخصص لمشروع توريد وتجهزي مواظين مركز الوقود المصري.

وأقرت لجنة المتابعة خلال اجتماعها الأسبوعي في مقر رئاسة "العمل الحكومي" بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، دليل الإجراءات والخدمات التي تقدمها مؤسسة المواصفات والمقاييس، وصرف مبلغ مالي لربط الشبكة المحوسبة للبلديات ضمن منظومة الشبكة الحكومية.

واعتمدت اللجنة إجراءات الربط الإلكتروني بين الدوائر الحكومية لتسهيل الحصول على خلو الطرف الضريبي.

وقررت لجنة المتابعة، زيادة الاعتماد المالي المخصص لمشروع توريد وتجهيز موازين مركز الوقود المصري.

وكلفت وزارتي الحكم المحلي والزراعة باستكمال إجراءات فتح الشارع الواصل بين شارع أبو بكر الصديق جنوباً (البحر) وشارع التحرير شمالاً في محافظة رفح.





واعتمدت عدد من بطاقات الوصف الوظيفي للمسميات الوظيفية الجديدة.

وصادق اللجنة على إعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية.

وبدأت عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي، بالترحم على شهداء جنين، وإدانة جريمة الاحتلال بحق شعبنا في مخيم جنين، وتوجيه التحية لمقاومتنا الباسلة بكل فصائلها التي تصدت لجيش الاحتلال وأفشلت مخططاته.

وأشادت اللجنة بعمل الطواقم الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك، والتزامها بتنفيذ الخطة المعدة سابقا، ما كان له أطيب الأثر في توفير الأجواء المناسبة للمواطنين لإحياء الشعائر وقضاء إجازة العيد.

المصدر / فلسطين أون لاين