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العامودي: جنين اليوم سطرت نموذجًا رائعًا في مقاومة الاحتلال

05 يوليو 2023 . الساعة 14:31 بتوقيت القدس
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رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس علي العامودي

قال رئيس الدائرة الإعلامية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، علي العامودي، إنّ مدينة جنين اليوم سطّرت نموذجًا رائعًا في مقاومة الاحتلال.

وأضاف العامودي في تصريحات للميادين، اليوم الأربعاء: "العدو فشل في أهدافه وعجز عن دخول المخيم لأنّ المعارك كانت على مداخل المخيم".

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وأكد العامودي أنّ زخم المواجهة لدى المقاومين كان يزداد مع تقدم ساعات المعارك.

وشدّد على أنّ المقاومين سيبدأون من الآن ترميم نقاط الضعف والاستعداد للمعركة المقبلة مع العدو.

المصدر / فلسطين أون لاين
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