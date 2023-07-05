"برا.. برا".. مواطنون يطردون القيادي بفتح محمود العالول من جنازة شهداء جنين

طرد مشيعون في جنازة شهداء مدينة ومخيم جنين، اليوم الأربعاء، نائب رئيس حركة فتح، وعضو لجنتها المركزية، محمود العالول.

ووفق فيديوهات تم التقاطها للحدث، فقد قاطع مشيعون في جنازة الشهداء، القيادي العالول، عدة مرات، وثم سرعات ما هتف جمع "برا.. برا"، قاصدين العالول بالخروج من الجنازة.

ولم يستطع العالول مع صدح الجماهير الغاضبة إكمال كلمته أثناء جنازة تشييع الشهداء، وسرعان ما انسحب من المكان.

وتظهر عملية طرد العالول من جنازة الشهداء، حجم الغضب والاستياء الشعبي على السلطة وحركة فتح، والتي تمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتغض الطرف عن ممارسات الاحتلال وإجرامه في مخيم جنين وغيره.

ولوحظ مع بدء العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين وبدء توغل آليات وجيبات الاحتلال، انسحاب واختباء جنود وعناصر أمن السلطة المدججة بالسلاح.

وهاجم غاضبون اتهموا السلطة بخيانة دماء الشهداء، أول أمس مركز شرطة جبع في جنين، بسبب اختطاف مطارد حاول مساندة المخيم في ظل العدوان الإسرائيلي.

كما وهاجم المواطنون الغاضبون، مقر المقاطعة في مدينة جنين، بالحجارة والزجاجات الحارقة.

واليوم في رام الله، هاجم مواطنون أيضا، مقار أحد الأجهزة الأمنية، في تعبير عن مدى الغضب والاستياء الذي وصل إليه الشارع الفلسطيني من تصرفات وممارسات وسياسات السلطة والتزامها بالتنسيق الأمني والذي يعده الشارع تخابرا صريحا مع الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين