وظائف شاغرة في المستشفى الاهلي العربي بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن المستشفى الاهلي العربي في غزة- مؤسسة الاميرة بسمة تعلن فيه عن توفر الوظيفة التالية للعمل في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة - البلد؛ ميدان فلسطين، وذلك حسب المؤهلات والشروط التالية:
- الوظيفة: أخصائي/ة علاج تواصل ولغة
- رقم الوظيفة: G-ST/01-2023
المهام الوظيفية الرئيسية:
- القدرة على تقييم الاطفال وتحديد احتياجاتهم
- عمل جلسات علاجية
- إعداد التقارير الخاصة بعمل الوحدة والمشاركة في اجتماعات الدائرة
- اعداد خطة العلاج للأطفال وتنفيذها.
- المشاركة في تسهيل تنفيذ العلاج في البيت من خلال ارشاد وتوجيه وتثقيف الامهات
- توثيق وتنظيم الملفات
- الوظيفة: أخصائي/ة علاج طبيعي
- رقم الوظيفة: G-PT/02-2023
المهام الوظيفية الرئيسية:
- القدرة على تقييم الاطفال
- القدرة على بناء الخطط العلاجية للأطفال وتنفيذها
- القدرة على كتابة التقارير العلاجية
- الالمام بأهم أساليب وتقنيات العلاج الطبيعي
- خبرة في مجال أجهزة العلاج الطبيعي
- المشاركة في عملية تمكين الامهات من خلال ارشاد وتوجيه وتعليم الامهات خلال الجلسات العلاجية
- الوظيفة: أخصائي/ة علاج طبيعي
- رقم الوظيفة: G-PT/02-2023
المهام الوظيفية الرئيسية:
- القدرة على تقييم الاطفال
- القدرة على بناء الخطط العلاجية للأطفال وتنفيذها
- القدرة على كتابة التقارير العلاجية
- الالمام بأهم أساليب وتقنيات العلاج الطبيعي
- خبرة في مجال أجهزة العلاج الطبيعي
- المشاركة في عملية تمكين الامهات من خلال ارشاد وتوجيه وتعليم الامهات خلال الجلسات العلاجية
مؤهلات الوظائف
- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس) بالتخصص أعلاه
- مزاولة مهنة سارية المفعول من وزارة الصحة الفلسطينية
- أن تكون لديه/ا خبرة عملية لا تقل عن سنتين للعمل مع الأطفال
- أن يكون لديه/ا معرفة جيدة باللغة الإنجليزية
- أن يكون لديه/ا معرفة جيدة باستخدام برامج الحاسوب
- القدرة على العمل ضمن فريق وتحت الإشراف
- لديه/ا مهارات اتصال وتواصل جيدة.
- القدرة على التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة
طريقة التسجيل
- على الراغبين والراغبات الذين تنطبق عليهم الشروط أعلاه إرسال سيرتهم الذاتية وصورة عن مزاولة المهنة، على البريد الإلكتروني للمؤسسة التالي:
- نعمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تأهيلهم وتعليمهم. ونسترشد بعملنا القيم الأساسية الواردة في اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- سيتم التواصل مع الاشخاص الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة.
- ينتهى التسجيل بتاريخ 11/7/2023