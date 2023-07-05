وظائف شاغرة في المستشفى الاهلي العربي بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن المستشفى الاهلي العربي في غزة- مؤسسة الاميرة بسمة تعلن فيه عن توفر الوظيفة التالية للعمل في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة - البلد؛ ميدان فلسطين، وذلك حسب المؤهلات والشروط التالية:

- الوظيفة: أخصائي/ة علاج تواصل ولغة

- رقم الوظيفة: G-ST/01-2023

المهام الوظيفية الرئيسية:

- القدرة على تقييم الاطفال وتحديد احتياجاتهم

- عمل جلسات علاجية

- إعداد التقارير الخاصة بعمل الوحدة والمشاركة في اجتماعات الدائرة

- اعداد خطة العلاج للأطفال وتنفيذها.

- المشاركة في تسهيل تنفيذ العلاج في البيت من خلال ارشاد وتوجيه وتثقيف الامهات

- توثيق وتنظيم الملفات

- الوظيفة: أخصائي/ة علاج طبيعي

- رقم الوظيفة: G-PT/02-2023

المهام الوظيفية الرئيسية:

- القدرة على تقييم الاطفال

- القدرة على بناء الخطط العلاجية للأطفال وتنفيذها

- القدرة على كتابة التقارير العلاجية

- الالمام بأهم أساليب وتقنيات العلاج الطبيعي

- خبرة في مجال أجهزة العلاج الطبيعي

- المشاركة في عملية تمكين الامهات من خلال ارشاد وتوجيه وتعليم الامهات خلال الجلسات العلاجية

- الوظيفة: أخصائي/ة علاج طبيعي

- رقم الوظيفة: G-PT/02-2023

المهام الوظيفية الرئيسية:

- القدرة على تقييم الاطفال

- القدرة على بناء الخطط العلاجية للأطفال وتنفيذها

- القدرة على كتابة التقارير العلاجية

- الالمام بأهم أساليب وتقنيات العلاج الطبيعي

- خبرة في مجال أجهزة العلاج الطبيعي

- المشاركة في عملية تمكين الامهات من خلال ارشاد وتوجيه وتعليم الامهات خلال الجلسات العلاجية

مؤهلات الوظائف

- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس) بالتخصص أعلاه

- مزاولة مهنة سارية المفعول من وزارة الصحة الفلسطينية

- أن تكون لديه/ا خبرة عملية لا تقل عن سنتين للعمل مع الأطفال

- أن يكون لديه/ا معرفة جيدة باللغة الإنجليزية

- أن يكون لديه/ا معرفة جيدة باستخدام برامج الحاسوب

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحت الإشراف

- لديه/ا مهارات اتصال وتواصل جيدة.

- القدرة على التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

طريقة التسجيل

- على الراغبين والراغبات الذين تنطبق عليهم الشروط أعلاه إرسال سيرتهم الذاتية وصورة عن مزاولة المهنة، على البريد الإلكتروني للمؤسسة التالي:

[email protected]

- نعمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تأهيلهم وتعليمهم. ونسترشد بعملنا القيم الأساسية الواردة في اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- سيتم التواصل مع الاشخاص الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة.

- ينتهى التسجيل بتاريخ 11/7/2023