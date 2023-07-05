فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العمل الحكومي" تطلق جائرة "فلسطين" لأفضل مبادرة خيرية شبابية

برلماني بريطاني يدعو لتعليق كل مبيعات الأسلحة لإسرائيل

العامودي: جنين اليوم سطرت نموذجًا رائعًا في مقاومة الاحتلال

يوم لا يُنسى.. النزوح من مخيم جنين يُذكّر الأهالي بنكبة أجدادهم

"حماس" بالخارج: اندحر الاحتلال من جنين خوفًا من تزايد خسائره

"برا.. برا".. مواطنون يطردون القيادي بفتح محمود العالول من جنازة شهداء جنين

تشييع شعبي مهيب لشهداء العدوان الإسرائيلي على جنين

كتائب القسام: خسائر الاحتلال أكبر بكثير مما أعلنه والأيام ستكشف ذلك

مقاومون يستهدفون مستوطنة قرب نابلس وينسحبون بأمان

النائب قرعاوي: نصر المقاومة في جنين يكشف زيف الاحتلال ويؤكد أنه ضعيف

تضرُّر 80 في المئة من منازل مخيم جنين جراء العدوان الإسرائيلي

05 يوليو 2023 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
...
مشهد حي لآثار العدوان العسكري على جنين

قالت مصادر محلية، في مدينة جنين، إنّ العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية "ألحق أضرارًا بـ 80 في المئة من منازل المخيم".

ويقطن في المخيم الذي يتكون من نحو 1000 عقار بين شقة وبيت مستقل، نحو 15 ألف نسمة.

ووِفق المصادر فإنّ العدوان ألحق أضرارًا كبيرة في المنازل والممتلكات والبنية التحتية، ما بين تدمير كلي وجزئي وحرق وتخريب ممتلكات وإتلافها.

اقرأ أيضًا: خاص رئيس بلدية جنين: الأوضاع داخل المخيم "كارثية"

ووفق ما رصده ""، فإنّ عشرات البيوت، والمركبات، والطرقات، والشوارع، وشبكات المياه والكهرباء والهواتف، والصرف الصحي تم تدميرها كليًّا أو جزئيًّا.

ووفق مصدر مسؤول سيتم البدء بإحصاء آثار الدمار بدءًا من اليوم الأربعاء.

اقرأ أيضًا: تقرير جنين.. "عش الدبابير" يلدغ الاحتلال على مدار عقدين

وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، انسحاب قواته من مخيم جنين.

وفجر أول أمس الإثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، استخدم فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #مخيم جنين #العدوان الإسرائيلي على جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر