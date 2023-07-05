تضرُّر 80 في المئة من منازل مخيم جنين جراء العدوان الإسرائيلي

قالت مصادر محلية، في مدينة جنين، إنّ العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية "ألحق أضرارًا بـ 80 في المئة من منازل المخيم".

ويقطن في المخيم الذي يتكون من نحو 1000 عقار بين شقة وبيت مستقل، نحو 15 ألف نسمة.

ووِفق المصادر فإنّ العدوان ألحق أضرارًا كبيرة في المنازل والممتلكات والبنية التحتية، ما بين تدمير كلي وجزئي وحرق وتخريب ممتلكات وإتلافها.

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ووفق ما رصده " "، فإنّ عشرات البيوت، والمركبات، والطرقات، والشوارع، وشبكات المياه والكهرباء والهواتف، والصرف الصحي تم تدميرها كليًّا أو جزئيًّا.

ووفق مصدر مسؤول سيتم البدء بإحصاء آثار الدمار بدءًا من اليوم الأربعاء.

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وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، انسحاب قواته من مخيم جنين.

وفجر أول أمس الإثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، استخدم فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية.

المصدر / فلسطين أون لاين