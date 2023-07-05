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مطلوب موظفات مبيعات للعمل في شركة لتكنولوجيا المعلومات

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مطلوب موظفات مبيعات للعمل في شركة لتكنولوجيا المعلومات

05 يوليو 2023 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة أبيكس لتكنولوجيا المعلومات Apex for IT Solutions بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفات مبيعات براتب شهري ثابت + نسبة على كل مشروع.

شروط التسجيل:

- خبرة في المجال لا تقل عن عام واحد.

- لديها اساليب متنوعة بالتعامل مع العملاء واقناعهم.

- تحمل ضغط العمل.

- العمل بروح الفريق.

- سكان مدينة غزة.

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/MKa3z9FSyfdgC9jt6

- عنوان الشركة: مدينة غزة - شارع الصناعة، عمارة دلول 1، الطابق السادس، بالقرب من دوار الدحدوح.

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