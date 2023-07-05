مطلوب موظفات مبيعات للعمل في شركة لتكنولوجيا المعلومات

إعلان توظيف صادر عن شركة أبيكس لتكنولوجيا المعلومات Apex for IT Solutions بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفات مبيعات براتب شهري ثابت + نسبة على كل مشروع.

شروط التسجيل:

- خبرة في المجال لا تقل عن عام واحد.

- لديها اساليب متنوعة بالتعامل مع العملاء واقناعهم.

- تحمل ضغط العمل.

- العمل بروح الفريق.

- سكان مدينة غزة.

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/MKa3z9FSyfdgC9jt6

- عنوان الشركة: مدينة غزة - شارع الصناعة، عمارة دلول 1، الطابق السادس، بالقرب من دوار الدحدوح.