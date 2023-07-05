المصري: المقاومة في جنين أجبرت العدو على الاستسلام والاعتراف بالهزيمة

أكد المتحدث الرسمي باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، مشير المصري أن المقاومة في جنين أجبرت العدو على الاستسلام والاعتراف بالهزيمة، وأن المعركة البطولية التي خاضها المقاومون تمثل استمرارًا لمعركة جنين التي واجهتها في عام 2002

وقال في تصريح وصل " ": "إن جنين سجلت ملحمة انتصار كتبها الرجال بدمائهم الزكية وتضحياتهم العظيمة وهم يصنعون عزاً لشعبهم وكرامة لأمتهم، يقفون في الثغر المتقدم ليصدوا هذا العدوان الكبير الذي صاحب فيه العدو الطائرات والدبابات والآليات العسكرية، وقد أفشلوا مخططات العدو دون أن يحقق أهدافه إلا قتل الأبرياء وتدمير البيوت الآمنة في إرهاب صهيوني منظم وجريمة متكاملة الأركان".

وأضاف المصري: "لقد تمكنت المقاومة في جنين على العدو الإسرائيلي أن يجر ذيول الخيبة والخزي وهو يحمل قتلاه ومصابيه أمام ملحمة بطولية شكلت امتداد لمعركة جنين عام 2002 م".

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وبين أن الوراثة الجهادية التي تتعاقبها الأجيال وهم يسيرون على خطى السابقين من المجاهدين إنما تؤكد على روح المقاومة التي تجري في هذا الجيل كما الدم في الجسد وهو ما لا يمكن لأي قوة أن تنتزعه.

ودعا المصري أبناء الشعب الفلسطيني للانخراط في صف المقاومة والإدراك تماماً أن فيها العزة والكرامة ومن خلالها ننتزع الحقوق التاريخية والثوابت الوطنية وتُقام بها الدولة الفلسطينية.

ووجه التحية للأيادي الطاهرة للمقاتلين الأبطال في جنين الذين وقفوا لهذا العدو بالمرصاد وهم يواجهونه صفاً واحداً، وترحم على كوكبة الشهداء الذين ارتقوا في خضم هذه المعركة.

المصدر / فلسطين أون لاين