بقيمة 5 ملايين شيكل.. صرف مساعدات نقدية للأيتام في قطاع غزة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، عن صرف مساعدات نقدية للأيتام في قطاع غزة يوم غدٍ الخميس، بقيمة 5 ملايين شيكل.

وقالت الوزارة في تصريح وصل " ": "إن المساعدات ستصرف لخمسة آلاف يتيم ينتمون للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة".

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وأشارت إلى أن المستفيدين بإمكانهم استلام المساعدة من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة (pal pay).

ودعت أرباب الأسر المستفيدة لإحضار الهوية الشخصية، والرمز المكون من سبع خانات رقمية، الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من مؤسسة "وافا" على هواتفهم.

المصدر / فلسطين أون لاين