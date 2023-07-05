قاآني: الشباب الفلسطيني وجّه صفعة لـ(إسرائيل) في جنين

علّق قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني على نتائج معركة جنين، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أنّ الشباب الفلسطيني وجّه صفعة لـ(إسرائيل) في جنين.

وقال قآني في تصريح صحفي لوكالة تسنيم الدولية، إنّ الكيان الصهيوني حشد كلّ قواته في مخيم جنين، إلا أنّ الشاب الفلسطيني وجّه صفعة له.

وأضاف: "إننا نشهد اليوم أنّ الكيان الصهيوني دفع بجميع قواته إلى مخيم جنين، إلا أنّ الشاب الفلسطيني وجّه صفعة له، في بعض الأيام يُنفّذ الفلسطينيون أكثر من 30 عملية في الضفة الغربية ضد الكيان الصهيوني".

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وأردف قاآني: "لم يكن أبناء فلسطين أقوياء في أيّ مرحلة كما هم اليوم، وفي المقابل، لم يكن الإسرائيليون المجرمون في مأزق وانقسام وبؤس كما هم اليوم، إنّ أبناء فلسطين تعلموا من الثورة الإسلامية طريقة العيش بكرامة والقتال بكرامة".

وبشأن منفصل، أكد أنّ الصراع مع أمريكا "هو أننا نريد أن نسير في الطريق المستقيم الحقيقي، لكنّ أمريكا تريد أن تضعنا على الطريق الذي تُقدّمه هي، الثورة الإسلامية حدّدت الطريق المستقيم وتسير في هذا الاتجاه".

المصدر / وكالة تسنيم