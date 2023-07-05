الإعلان عن منح دراسية في الأكاديمية العربية للعلوم وجامعة مالطا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في مجال الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للعام الدراسي 2023/2024 لعدد من التخصصات المحددة، بالإضة إلى توفر منحتين دراسيتين في جامعة مالطا.

وأفادت بأن التخصصات المتاحة، هب: دكتوراة في الجودة، ماجستير الإعلام الرقمي، ماجستير العلوم في الشبكات الكهربائية الذكية.

وللاطلاع على تفاصيل الدراسة هنا

أما لتقديم الطلب الالكتروني الخاص بالاكاديمية هنا

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة يجب أن تكون مصدقة حسب الاصول وهي:

تعبئة طلب الوزارة الالكتروني مع تحديد التخصص بدقة. لتعبئة الطلب الالكتروني الرجاء اضغط هنــا.

نسخة عن طلب القبول الخاص بالاكاديمية. نسخة عن كشف علامات الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم . شهادة خلو من الامراض مصدق من وزارة الصحة. صورة عن جواز السفر ساري المفعول لمدة سنة ونصف على الاقل. 4 صور شخصية خلفية بيضاء حجم 4*6. صورة عن هوية الطالب. صورة عن شهادة الميلاد . نسخة عن شهادة وكشف علامات البكالوريوس مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نسخة عن شهادتي وكشف علامات البكالوريوس والماجستير مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. خطة بحث مفصلة لطلبة الدكتوراة. شهادة حسن سيرة وسلوك. رسائل توصية أكاديمية عدد 2. السيرة الذاتية.

وأكدت أنه بالنسبة لطلبة الضفة فبإمكانهم إصدار حسن السيرة والسلوك كل حسب مديرية الداخلية في محافظته أما طلبة غزة يجب إصدارها من وزارة الداخلية في رام الله فقط .

وعن آلية تقديم الطلب، أفادت التعليم العالي إن "على الطلبة المعنيين تقديم الطلب الكترونيا على موقع الأكاديمية مرفقاً بالوثائق المطلوبة (تُحمل مع الطلب)، وتقديم الطلب الالكتروني الخاص بالوزارة، ومن ثم تسليم نسخة من الطلب الالكتروني الخاص بالأكاديمية مدعما بجميع الوثائق المطلوبة حتى موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 26/ 7 /2023."

وذكرت أنه "تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 26/ 7/2023 حسب العناوين المحددة أدناه. بخصوص طلبة غزة فقط يرجى تسليم الطلبات في دائرة المنح والبعثات الدراسية/ وزارة التربية والتعليم العالي – تل الهوا".

جامعة مالطة

وفي سياق متصل، أعلنت التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منحتين دراسيتين في جامعة مالطا للعام 2023/2024 في مجال الدراسات العليا (درجة الماجستير)، للاطلاع على كافة تفاصيل المنحة و آلية تقديم الطلب الالكتروني الرجاء زيارة هذا الموقع.

وعن التخصصات المطروح أفادت بأنهما:

Master of Arts in Humanitarian Action Master of Arts in Conflict Resolution and Mediterranean Security

وحول آلية تقديم الطلبات، أوضحت أنه وبالاضافة الى تقديم الطلب الالكتروني الخاص بالجامعة يجب تسليم نسخة من الطلب المرسل مصحوباً مع كافة الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الاصول إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أحد مكاتبها أو وزارة التعليم العالي في غزة.

كما أكدت على ضرورة تقدم الطلبات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برام الله أو أحد مكاتب التعليم العالي في كل من نابلس والخليل أما بخصوص طلبة غزة تسلم الطلبات في وزارة التعليم العالي في تل الهوا، علماً أن أخر موعد لتقديم الطلبات هو 18/07/2023.

وأوردت في الخبر ذاته تفاصيل عناووينها ومراسلتها والتي جاءت على النحو التالي:

عنوان الوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي - مبنى يافا.

الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية

هاتف:022982630 أو 022982655

فاكس : 022987833

الايميل : [email protected]

مكاتب التعليم العالي والبحث العلمي:

نابلس - شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2 - هاتف رقم : 092341103

الخليل – الحرس ـــــ عمارة الهرم ط 2 - هاتف رقم : 022223332

غزة - وزارة التربية والتعليم العالي - تل الهوا - هاتف رقم : 2641308-08

المصدر / فلسطين أون لاين