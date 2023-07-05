تضامن عربي واسع مع جنين: المجد للمقاومة

غزة/ محمد شويدح:

تفاعل صحفيون وناشطون عرب مع العدوان الإسرائيلي على جنين وسط إشادة بالمقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية في وجه آلة القتل الإسرائيلية.

وتصدرت وسوم #جنين_تحت_القصف، و#بأس_جنين، و#جنين_تقاوم، و#فلسطين، و#جنين، قائمة الوسوم الأعلى تداولًا في عدد من الدول العربية منها لبنان ومصر والجزائر والأردن واليمن وذلك تزامنًا مع العدوان الجوي والبري الإسرائيلي الواسع على مدينة جنين ومخيمها.

وغردت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي على صفحتها في "تويتر": "أشعر بالخجل من صمت وعجز هذه الأمة، المصيبة ليست في ظلم الأشرار، بل في صمت الأخيار وتطبيع أبناء جلدتنا".

اقرأ أيضاً: "المتابعة العليا" تدين العدوان على مخيم جنين وتدعو لوقفات تضامن

وكتبت الإعلامية في قناة الميادين فاطمة فتوني على صفحتها في "تويتر": "كل محاولات الاحتلال للتقدم إلى عمق المخيم باءت بالفشل والقوات المهاجمة تكبدت خسائر فادحة، وأن معظم الأهالي رفضوا الخروج من المخيم وهم مصرون على مساندة المقاتلين والوقوف معهم مهما كلَّف الأمر".

وغرد محمود الجزائري عبر "تويتر": "شهداء جنين هنيئًا لكم الشهادة أيها الفرسان.. بئس للمطبعين وداعمي القتلة".

ونشرت سارة بايدمير صور شهداء جنين، وعلقت: "من أجمل ما أنجبت أمهات فلسطين أقمار جنين، تأملوا وجوه هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا شهداء في العدوان الصهيوني على جنين أصغرهم كان في السادسة عشرة وأكبرهم في الثالثة والعشرين، وما زالت جنين تقاوم".

وقال أحمد الغامدي: "جنين المجنونة، هذا الإعجاز تقوم به مدينة صغيرة بمخيم لا يتجاوز مساحته واحد كليو متر ومحاصر بـ 1200 جندي إسرائيلي، مخيم سطر أبناؤه بالدم ملحمة بطولية على مدار التاريخ وحكاية يتداولها جيل بعد جيل".

وكتب الكاتب الأردني سلطان العجلوني: "نظرة إلى أعمار الشهداء في #جنين تظهر حجم المأزق الذي يعيشه #الكيان_المختل .. دولة كانت تواجه مجموعة جيوش في آن واحد وعلى جبهات متفرقة وتحسم المعركة خلال ساعات تعجز عن حسم المعركة مع مجموعة "صبية" بأسلحة خفيفة بدائية محاصرين في نصف كم مربع"، وختم: "إنها دولة كرتونية لا محالة زائلة".

اقرأ أيضاً: جماهير فريق عربي تتضامن مع غزة بطريقتها

وغردت الناشطة السعودية علياء الحويطي: "أول مرة في حياتك سترى أفراد جيش مدجج بالسلاح مرعوبين ويهربون من شعب أعزل، هذه من مرغت أنف الاحتلال في الطين هذه الصامدة المقاومة #جنين حيث الصُنع في #فلسطين".

كما غردت الناشطة السعودية نورة الحربي: "جيش الاحتلال يجبر مئات العوائل الفلسطينية للخروج من #مخيم_جنين لاقتحامه بالكامل.. هذا كله نتائج تطبيع الدول العربية مع هذا الكيان القذر".

وكتب الصحفي القطري جابر الحرمي: سيسقط.. بنو صهيون.. ولن تهتز #جنين".

وأعاد الأردني محمد عبد اللات نشر مقطف فيديو لسيدة فلسطينية جاء فيه: "كل هالقوات عشان مواليد 2002" وكتب: "جنين تقاتل لوحدها".