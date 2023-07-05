قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة.

وبداية من نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية للمدينة، وقد تم استهدافها بإطلاق نار كثيف، بينما اندلعت اشتباكات عندما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال شارع إسعاد الطفولة قرب مخيم بلاطة.

واعتقلت قوات الاحتلال عضو مجلس اتحاد الطلبة بجامعة النجاح، عبد الله البيتاوي، عقب اقتحام منزله في منطقة الضاحية بنابلس، وكذلك المهندس نصر الخراز عقب اقتحام منزله في شارع بيكر بالمدينة.

وفي السياق داهمت عددا من المنازل في نابلس وفتشتها وعاثت بها خرابا، وذلك بعد أن احتجزت قاطنيها لساعات وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية.

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وفي بيت لحم، طالت الاعتقالات الشابين محمد هاني صومان من منطقة حارة الفواغرة وسط المدينة، وإبراهيم ناصر الورديان من حي سوق الحلال، وذلك بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، 3 شبان من محافظة الخليل، على حاجز عسكري نصبته قرب مستوطنة "حجاي" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في مدينة الخليل.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة السموع، عقب اقتحامها ومداهمة منزل عائلة الشهيد عبد الوهاب الخلايلة، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي محافظة رام الله، اندلعت مواجهات ليلية مع الاحتلال في ثلاث نقاط مواجهة بمناطق متفرقة من المحافظة.

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وشهد محيط مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله نقطتي مواجهة، إذ دارت مواجهات عند المدخل الشمالي للبيرة، تخللها اقتحام الاحتلال للمدخل وحي البالوع، وسط مواجهات مع عشرات الشبان.

ودارت مواجهات عنيفة في محيط المستوطنة من جهة مخيم الجلزون، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي على عشرات الشبان الذين أغلقوا الطرقات ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

واندلعت مواجهات في محيط معسكر "عوفر"، بعد رشق الشبان للجنود والأبراج العسكرية بالحجارة، فيما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة على الشبان.

المصدر / فلسطين أون لاين