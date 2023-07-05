موعد نتائج التوجيهي في الأردن

كشف وزير التربية والتعليم الأردني، عن توقعاته لصدور موعد نتائج التوجيهي في المملكة للعام الجاري توجيهي 2023.

نتائج التوجيهي

وقال وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة إن توقعاته بصدور نتائج الثانوية العامة قبيل منتصف أب/اغسطس المقبل.

وبشأن الامتحانات الجارية، أكد استعداد الوزارة وجاهزيتها للامتحانات، مشيرا إلى أن الامتحانات ليست تعجيزية و"أنها للتقييم وليست للتعقيد".

اقرأ أيضا: رابط نتائج امتحان الشامل 2023 في الأردن

وذكر الوزير محافظة أن المباحث الدراسية في الخطة المطوّرة للصفين 11 و12، تشمل مباحث الثقافة العامة المشتركة، ومباحث تخصصية يختارها الطالب بحسب ميوله الأقرب للتخصص، الذي سيدرسه الطالب في الجامعة.

ونوه إلى أن مرحلة امتحان الدراسة الثانوية العامة، سيعقد على سنتين، إذ سيتقدم الطالب للامتحان في السنة الأولى منها بعد إكمال دراسة مواد الصف الحادي عشر بمباحث الثقافة العامة المشتركة بدءًا من العام الدراسي 2024/2025.

تعقيدات ومظاهر أمنية

وطمأن بأن التعقيدات والمظاهر الأمنية ستختفي في النظام الجديد للثانوية العامة، مبينا أنه محاكاة للامتحانات الأجنبية.

وأكد الوزير محافظة إلى أن وزارة التربية تبحث إمكانية حوسبة امتحان التوجيهي، مضيفا إلى أن هناك عطاء في هذا الخصوص.

المصدر / وكالات