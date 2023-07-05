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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

05 يوليو 2023 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام بدأ من باب المغاربة وانتهاءً بباب السلسلة.

بدورها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أداء مستوطنون طقوس تلمودية، وتقديم حاخامات لشروحات عن الهيكل المزعوم.

وفي السياق، نشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، بينما يواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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