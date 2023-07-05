طقس فلسطين اليوم الأربعاء 5 يوليو

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، حارا نسبياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اقرأ أيضاً: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الأربعاء 5 يوليو



أقرأ أيضاً: أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة الأربعاء 5 يوليو

طقس الأربعاء 5 يوليو

وهذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 6 يوليو

ويوم غدٍ الخميس، يكون الجو صيفياً عاديا ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 7 يوليو

أما يوم الجمعة، فيكون الجو صيفياً عاديا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس السبت 8 يوليو

بينما السبت المقبل، يكون الجو حار نسبياً إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين