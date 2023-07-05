ينافس تويتر.. "ميتا" تعتزم إطلاق تطبيق "ثريدز" للتدوينات الصغيرة

تخطط شركة "ميتا" لإطلاق تطبيق للتدوينات الصغيرة منافس لمنصة "تويتر"، تحت اسم "ثريدز" اعتبارا من يوم الخميس.

ويعد التطبيق الجديد منافس قوي لـ"تويتر" ويحمل اسم "ثريدز" (Threads)، وسيتم ربطه بـ"إنستغرام".

وقد أتاحت الشركة التطبيق في متجر App Store، استعدادا لتنزيله على أجهزة "آبل" بمجرد إصدار "ثريدز" رسميا في 6 و7 يوليو (حسب البلد الذي يعيش فيه المستخدم).

وظهر تطبيق "ثريدز"، المرتبط بـ " إنستغرام"، في متجر تطبيقات "آبل" يوم الثلاثاء، قبل إطلاقه يوم الخميس. كما أطلقت شركة "ميتا" صفحة ويب جديدة مع العد التنازلي قبل الإصدار.

ويعد التطبيق الجديد أحدث فصل في المنافسة بين مالك "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، وإيلون ماسك الذي امتلك "تويتر" منذ أكتوبر الماضي.

في الشهر الماضي، أشعل اتفاق الثنائي على التواجه في معركة مباشرة على الحلبة وسائل التواصل الاجتماعي.

ويوصف "ثريدز" بأنه "تطبيق محادثة قائم على النص ... حيث تلتقي المجتمعات لمناقشة كل شيء من الموضوعات التي تهتم بها اليوم إلى الموضوعات التي ستتجه إليها غدا".

ويقول النص الترويجي للتطبيق: "أيا كان ما يثير اهتمامك، يمكنك المتابعة والتواصل مباشرة مع منشئي المحتوى المفضلين لديك وغيرهم ممن يحبون نفس الأشياء - أو تكوين متابعين مخلصين لك لمشاركتك أفكارك وآراءك وإبداعاتك مع العالم".

ووفقا للتعريف المرافق للتطبيق على متجر "آبل"، فإن "ثريدز" الذي تم تطويره تحت علامة "إنستغرام" التجارية سيعمل بنفس الطريقة التي يعتمدها "تويتر"، حيث سيعتمد على نظام المتابعة وليس طلب الصداقة (على غرار فيسبوك)، كما يتيح التعليقات النصية والتفاعل عن طريق الإعجاب أو إعادة النشر أو الرد على المنشورات.

وتشير لقطات الشاشة إلى أن المستخدمين سيتمكنون من استخدام حسابات "إنستغرام" الخاصة بهم لتسجيل الدخول إلى "ثريدز" ومتابعة جهات الاتصال الموجودة لديهم. هذا إضافة إلى إمكانية نشر صور ومقاطع فيديو إلى جانب نشر سلسلة من المشاركات على غرار "تويتر".

المصدر / وكالات